Scambiano i segnavia per bandiere dell'Ucraina: vandalizzata la via di Francesco

Hanno probabilmente scambiato i segnavia gialli e azzurri sugli alberi e le staccionate della via di Francesco per bandiere dell’Ucraina, così alcuni ignoti hanno imbrattato la segnaletica inneggiando alla Russia. Vandali scatenati lungo il cammino che consente di raggiungere Assisi sui passi di San Francesco, in particolare nel tratto della ciclabile che da Sacco Pastore entra in via del Fosso di Sant'Agnese e arriva al Ponte Salario, seguendo l'ansa dell'Aniene. Tra II e III municipio.

Vandali sulla via di Francesco

I raid, così raccontano le associazioni che si prendono cura del tracciato, vanno avanti da mesi. Uno sfregio alla via dei pellegrini ma anche al lavoro di tutti i volontari che hanno faticato per realizzarne il tratto laziale. “I segnavia sono fondamentali ad orientare i pellegrini e i viandanti che giungono da tutto il Mondo per percorrere il cammino dedicato al Santo di Assisi, oggetto di numerose guide cartacee, italiane e straniere, che ne descrivono il percorso e che nella nostra Regione attraversa la Valle Santa, la Sabina Salaria, Tiberina e Romana fino a Roma, attraversando i Municipi III e II” scrive la Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio.

Un cammino certificato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio. Certificazione che comprende anche la segnaletica orizzontale gialla e blu, identificativa della Via e che riprende i suoi colori dal cammino di Santiago per il giallo e dalla bandiera Europea per il blu.

“Cancellare la segnaletica della Via, non è solo un danno per chi la percorre e per chi, con grandi sacrifici, l'ha realizzata costruendo di fatto il cammino, ma soprattutto per l'immagine turistica e di accoglienza che un territorio dà di sé” tuonano i volontari.

L'impegno per ripristinare la segnaletica

Fanno loro eco il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi. “È con profonda indignazione e biasimo che il Municipio condanna gli atti vandalici perpetrati contro i segnavia lungo la Via di Francesco nel territorio regionale. Da mesi assistiamo con crescente sdegno alla cancellazione deliberata di alcuni segnavia, opera di individui probabilmente in preda alla confusione cromatica senza alcun rispetto per il patrimonio culturale e religioso del territorio. Ancor più inaccettabile il fatto che questi atti ignobili siano stati compiuti da personaggi pro-Russia che - scrivono da Piazza Sempione - hanno manifestato una vergognosa confusione ideologica scambiando i colori del cammino, il giallo e il blu, con quelli della bandiera Ucraina. Il Municipio ribadisce il suo impegno nel promuovere la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio, e sostiene con forza gli sforzi della Rete Associativa nella manutenzione e nel ripristino della segnaletica lungo la Via di Francesco”.