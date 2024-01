Valmelaina, stop alla sosta selvaggia. Più sicurezza davanti ad asilo nido e mercato

Più sicurezza per i pedoni di Valmelaina, in particolare per le famiglie che si dirigono verso l’asilo nido e per la clientela del mercato. Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra via Monte Massico e via Giovanni Conti, punto nevralgico nel cuore del quartiere.

Più sicurezza stradale a Valmelaina

Stop a sosta selvaggia, al traffico disordinato e alle manovre azzardate. Adesso ci sono marciapiedi, isole, parapedonali e strisce pedonali ben tracciate e visibili. Il tutto per tutelare l’utenza più debole.

“Si tratta di una strada utilizzata da tantissimi cittadini e cittadine a piedi ogni giorno per raggiungere il Mercato di Valmelaina e l’asilo nido. Abbiamo messo in sicurezza l’attraversamento, allargato il marciapiede, protetto con parapedonali, abbattute le barriere architettoniche e realizzato lo spartitraffico per evitare la sosta irregolare e garantire la massima visibilità ai mezzi in transito” ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Pietrosante. “Questo - ha detto - è un esempio di come stiamo provando ad aumentare la sicurezza stradale delle strade del nostro municipio”.

Le richieste di Montesacro

Chiedono un intervento del genere anche i residenti di Città Giardino. Nel cuore di Montesacro infatti troppi gli incidenti e le auto lanciate a tutta velocità che mettono a repentaglio la sicurezza dei pedoni. Tra le priorità gli incroci di Piazza Monte Baldo, con particolare attenzione a viale Gargano nel tratto che scende verso Piazza Sempione. Da attenzionare anche viale Carnaro e viale Adriatico.