Una volpe a scuola: si era arrampicata in una scala antincendio e ha tentato di lanciarsi nel vuoto

Vengono avvistate nei parchi, nelle ville storiche, nelle aree mercatali e sempre più spesso anche a scuola. Le volpi a Roma ci sono e si vedono, anche se farebbero di tutto per non farsi notare, com’è successo all’esemplare catturato nella scuola Angelo Mauri, a Val Melaina.

La volpe catturata a scuola

“Si era introdotta in questo plesso senza trovare il modo di uscirne” ha spiegato l’etologo Andrea Lunerti, intervenuto sul posto per prelevare il mammifero. “Quando siamo arrivati era salita all’ultimo piano della scala antincendio e se ne stava accovacciata”. Non trovando altra possibilità per eludere il contatto umano, l’animale prima di essere catturato ha tentato anche di lanciarsi di sotto, come si vede nel video pubblicato dallo stesso Lunerti sui propri canali social.

Un intervento improvvisato

“Mi sono presentato senza l’attrezzatura necessaria perché con Giada, la mia preziosa collaboratrice, stavamo mettendo in sicurezza un terrazzo dov’era stata avvistata una colonia di vespe orientalis. Quindi ho dovuto usare quello che trovavo” un bastone al posto del cappio, un bidone della spazzatura, debitamente forato per consentire il ricambio d’aria, al posto della classica gabbietta.

Il ringraziamento degli alunni

“L’ho presa per la coda e poi per la collottola un istante prima che, nel tentativo di eludermi, si gettasse nel vuoto” ha raccontato l’etologo “ed avrebbe fatto una brutta fine, perché una volpe non è certo un gatto”. La storia si è comunque conclusa a lieto fine. “Devo ammettere che è stato emozionante perché avevamo un pubblico particolare: gli alunni”. I giovani studenti della scuola primaria, portati fuori facendo attenzione a non farli entrare in contatto con la volpe, sono rimasti comunque in trepidante attesa fuori dal cancello.

“Erano rimasti a seguire, con i propri genitori, l’epilogo con la speranza che potesse concludersi bene” ha raccontato Lunerti “poi mi hanno regalato anche un bellissimo disegno, corredato dalle loro rappresentazioni della volpe e le relative firme”. La volpe, trasportata sul pick up dell’etologo, è stata poi rilasciata in un’area verde della Capitale.