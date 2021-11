Valmelaina, verso i 20 anni della strage di via Ventotene: a ripulire la piazza “fantasma” ci pensano i volontari

Valmelaina si prepara a ricordare la tragica esplosione di vent’anni fa, quella che spazzò via parte di via Ventotene. Era infatti il 27 novembre del 2001 quando, a causa di una fuga di gas più volte segnalata, si verificò il violento scoppio.

Valmelaina, 20 anni fa l'esplosione di via Ventotene

Un boato tremendo investì l’intera zona: panico nelle strade limitrofe e nel vicino mercato, mentre la palazzina al civico 32 di via Ventotene veniva totalmente sventrata dalla deflagrazione. Il frastuono di pareti e solai venuti giù, la coltre di polvere fitta che scemando lasciò spazio ad uno scenario di guerra: urla, decine di feriti, finestre in frantumi, calcinacci ovunque, vetture ribaltate e panico. Una pagina nera, per Valmelaina una ferita che non si è mai rimarginata. Restano i ricordi di chi quel giorno si è salvato, il dolore di chi nell’esplosione ha perso familiari e amici. Otto le vittime, quattro civili e quattro vigili del fuoco: Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Proietti, Michela Camillo e gli uomini della squadra 6A del distaccamento Nomentano Fabio Di Lorenzo, Sirio Corona, Danilo Di Veglio e Alessandro Manuelli, intervenuti sul posto.

La commemorazione della strage di via Ventotene

A ricordarli una targa su via Ventotene e un monumento in onore dei Vigili del Fuoco proprio sulla piazza dell’ex mercato di Valmelaina. E’ li che ogni anno alle 9.27, orario della tragica esplosione di vent’anni fa, suona la sirena e viene recitata la preghiera di Santa Barbara. Ma non sempre la memoria di chi si è sacrificato viene onorata al meglio, intorno alla statua dei Vigili del Fuoco spesso si accumulano rifiuti, cartacce e bottiglie. Sui muretti circostanti graffiti e scarabocchi, intorno aiuole incolte.

Il monumento in onore di Vigili del Fuoco nella piazza "fantasma"

Colpa di quella piazza “fantasma”, fulcro della socialità del quartiere ma da oltre un decennio ancora area cantiere. C’è ma ufficialmente non esiste come piazza: dopo la realizzazione dei box sotterranei è rimasta bloccata nel limbo delle competenze e delle lungaggini burocratiche. E' ancora in attesa di essere acquisita e così strappata al degrado. Si perchè li Ama, non essendo area comunale o municipale, non è tenuta a passare. Così nel tempo i rifiuti si accumulano, l’incuria dilaga. Inammissibile, soprattutto in vista della commemorazione della strage di via Ventotene.

A tirare a lucido la piazza dell’ex mercato ci penseranno i volontari di NSA Protezione Civile OdV, il nucleo di sicurezza ambientale da anni attivo sul territorio del Municipio III. “Come ogni anno, da quel triste giorno, la mattina del 27 novembre autorità e semplici cittadini si ritrovano sul luogo della strage, per la cerimonia, quest'anno ricorre il ventennale di quel tragico evento” - scrivono dal Nucleo. Il giorno prima, alle ore 9:30 una delegazione di NSA ripulirà la piazzetta “al fine di rendere decorosa la commemorazione”.

Anche perchè se alla piazza di Valmelaina non pensassero i volontari, dopo anni di promesse disattese e prese in carico mai avvenute, si rischierebbe di trovarla in balia del degrado anche nel giorno più nero e doloroso per l'intero quartiere.