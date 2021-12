Roma nella morsa del gelo: a Valmelaina in funzione il centro di accoglienza

Temperature in picchiata, Roma è nella morsa del gelo. Un problema e una preoccupazione soprattutto per chi non ha un tetto sotto cui ripararsi. Si perchè il freddo, con i tristi numeri dell’anno scorso (9 morti in due mesi) a tenere alto l’allarme, fa paura. Così con l’inverno che già soffia alle porte ecco che nella Capitale si corre ai ripari.

Roma nella morsa del gelo: apre il centro di accoglienza di Valmelaina

Il Municipio III ha già messo in funzione il suo centro di accoglienza per senza fissa dimora, quello aperto nel 2018 nel cuore di Valmelaina: 200 metri quadri, concessi da Farmacap, che nella notte possono ospitare fino a 25 persone. Un rifugio accogliente e caldo per senzatetto e indigenti attivo 7 giorni su 7, dalle ore 18 alle ore 9 del mattino. In via Ottorino Gentiloni garantiti ricovero notturno, pasti serali caldi e colazioni offerti con l'aiuto di Enti e Associazioni di volontariato.

A Valmelaina il ricovero per senzatetto: letti, pasti caldi e docce

“In queste prime giornate fredde siamo particolarmente soddisfatti che il nostro Municipio è già pronto e operativo perché continua a dare accoglienza ininterrottamente dal 2018 alle persone senza dimora, segnalate dai Servizi Sociali, dalle associazioni e dai cittadini. Il nostro centro di accoglienza di via Gentiloni - ha scritto l’assessora al Sociale del III, Anna Maria Romano - continuerà ad essere un punto di riferimento garantendo l'accoglienza notturna, pasti caldi, docce, pulizia e ricambio abiti. Un grazie agli uffici dei Servizi Sociali e alla Croce Rossa Roma. Le persone al centro di ogni nostra azione”.