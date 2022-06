Val Melaina, rifiuti e degrado lungo il muro del nido

Batterie di automobili, sedie, una bici elettrica e altra spazzatura di ogni genere. Si presenta così il muro esterno del nido comunale “Spazio Bimbi” su via di Val Melaina. Una piccola discarica a cielo aperto, come tante se ne vedono in città, è stata segnalata a RomaToday da Lorella Giribaldi, presidente del Comitato Indipendente Val Melaina. Una situazione incresciosa, resa ancora più grave dal fatto che, a pochi metri di distanza dai rifiuti, giocano i bambini del quartiere.

Asilo nido “Spazio Bimbi”, il muro utilizzato per fare i bisogni

“La situazione è così da molto tempo – racconta la Giribaldi, che ha prodotto anche un video per denunciare quanto accade – il muro di confine dell’asilo nido è invaso dai rifiuti. Si tratta di un nido comunale molto frequentato. A causa della spazzatura ci sono molte mosche e si sente un cattivo odore”.

Il muro, vista la posizione che lo pone lontano da occhi indiscreti, “viene usato da molte persone per fare i bisogni. È un degrado totale. Lì non è mai stata effettuata nessuna pulizia, come testimoniano le sterpaglie che sono cresciute. La scuola ha segnalato la situazione ma ancora non si è mosso nulla”.

Cattivi odori dai cassonetti dei rifiuti

I problemi, però, non finiscono qui. Vicino al nido sono presenti anche dei secchioni per la raccolta dei rifiuti: “Qualche tempo fa – racconta ancora la Giribaldi – a causa dei secchioni non si riusciva più a camminare. Quel problema, dopo una mia segnalazione, è stato risolto. Purtroppo, però, rimane il tanfo perenne che quei contenitori emanano”.

Asilo nido “Spazio Bimbi”, preoccupa un terreno adiacente

La presidente del comitato denuncia poi un’altra situazione potenzialmente pericolosa, specialmente alla luce degli incendi che hanno colpito Roma nelle ultime settimane. “Un’altra parte del nido confina con un terreno pieno di sterpaglia secca. Penso sia necessario intervenire quanto prima, per far pulire l’area a chi di dovere. Tra l’altro, i bambini continueranno a frequentare il nido a luglio e non ci si può permettere di rischiare”.