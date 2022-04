Nella scuola di Montesacro il maxi murale di Lucamaleonte

La street art incontra la scuola e lo fa nel cuore di Montesacro. E’ stata inaugurata sulla facciata del plesso Angelo Mauri dell’IC Bruno Munari il nuovo murale di Lucamaleonte, noto street artist romano attivo nel campo della urban art e stencil art dal 2001.

Le opere dello street artist Lucamaleonte

Le sue opere, dai tratti inconfondibili, sono ovunque in città: acclamato e meta di pellegrinaggio il murale dedicato a Gigi Proietti nel “suo” Tufello, noti quelli sulla biodiversità, mentre a Testaccio, storico Rione romanista, domina il ritratto di un sorridente Lando Fiorini. Un omaggio che l’As Roma ha deciso di realizzare al celebre cantautore capitolino.

Maria Montessori e Bruno Munari sulla scuola Angelo Mauri

Sulla scuola Angelo Mauri sono invece stati realizzati i ritratti di Maria Montessori, la pedagoga italiana che rinnovò l’insegnamento sviluppando il suo particolare e ancora applicato “metodo”, e Bruno Munari, artista multiforme e designer ma anche e soprattutto inventore e autore di giochi didattici, laboratori e libri per l’infanzia che hanno al centro l’idea di un apprendimento basato sulla partecipazione attiva del bambino e sullo sviluppo della sua creatività.

Il murale della scuola Angelo Mauri

“Una bellissima opera per la scuola di via Angelo Mauri, che caratterizzerà per gli anni a venire non solo l’ingresso della scuola, ma l’intero quartiere” - ha commentato a margine dell’inaugurazione del murale il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

“E’ un’opera piena di significato, che emoziona: non c’è nulla di meglio di questo enorme ritratto di Bruno Munari e Maria Montessori - ha detto il minisindaco - per rimettere al centro del quartiere l’educazione pubblica e i suoi luoghi, con i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi e la loro forza creativa”. “Montessori e Munari - ha aggiunto l’assessora alla scuola del Roma Montesacro - pilastri e maestri degli insegnamenti pedagogici ci osserveranno”.