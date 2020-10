I personaggi di Among Us svelano le fake news sul Coronavirus

I personaggi di Among Us, tra i più celebri videogiochi del momento, per raccontare le fake news sul Coronavirus. E’ questa la trovata dello street artist Mimmo Rubino, meglio conosciuto come Rub Kandy, davanti alla stazione Jonio: capolinea della metro B1.

Coronavirus, i personaggi di Among Us svelano le fake

“Colpisce solo alcune categorie”; “E’ un’invenzione dei mass media” - si legge sui cartelli dei coloratissimi personaggi di Among Us. E poi ancora: “Tanto io sto bene”. Sotto la breve spiegazione che smonta la “bufala”.

A realizzare l’opera sei adolescenti, ragazze del quartiere che hanno preso parte ad un corso di poster art organizzato dalla cooperativa Parsec nei locali dello storico ex centro sociale Brancaleone.

Le fake news sul Covid raccontate dai videogame

Nel murales che ha già conquistato Valmelaina e non solo c’è tutto: l’attualità di un tema delicato come quello sanitario e i personaggi di uno dei giochi più in voga. La genialità dell’arte per veicolare in modo chiaro un messaggio: “There are some fakes among us”.