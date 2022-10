Il mercato che dopo venticinque anni attende ancora di essere regolarizzato

“Rendere decoroso e fruibile il mercato di Val Melaina, che oggi rischia di scivolare pericolosamente verso il degrado, deve essere uno degli obiettivi di questa consiliatura. Occorre intervenire subito”. E’ questo l’appello rivolto al Campidoglio dai consiglieri comunali di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini.

Il mercato di Valmelaina dal '98 attende di essere regolarizzato

Si perchè come prima cosa bisogna completare l’acquisizione del terreno, oggi proprietà dell’Inps, nel quale da quasi venticinque anni sostano i banchi di via Giovanni Conti. Il Mercato di Valmelaina sostanzialmente non esiste, “c’è ma non c’è”: è così dal 1998, anno in cui fu spostato dalla vecchia sede a quella attuale. Un arco di tempo durante il quale nessuno ha acquisito l’area a patrimonio pubblico. A rimetterci gli operatori, costretti a lavorare in ambienti precari senza tutti i servizi che un mercato così, tra i più grandi e apprezzati del quadrante nord della città, fulcro e vanto del quartiere, meriterebbe. Intorno discariche, parcheggiatori abusivi, mercatino del rovistaggio e incuria.

I banchi del mercato su un terreno dell'Inps

Negli anni scorsi, prima con la giunta del M5s guidata da Roberta Capoccioni, poi con quella di sinistra di Giovanni Caudo, il grande lavoro del Municipio III per far si che l’area del mercato diventasse comunale. Nell’aprile scorso il sì dell’Assemblea Capitolina ad una mozione per la regolarizzazione della situazione. Ma la questione vive un perenne stallo.

“L’acquisizione dell’area da parte di Roma Capitale - attualmente, lo ricordiamo, la proprietà è dell’INPS, e la completa riqualificazione degli spazi, sono questioni complesse che si trascinano senza soluzione da troppi anni, con notevole danno per un gran numero di operatori e per quei tantissimi cittadini, non solo del Municipio III, che frequentano quotidianamente i banchi di via Conti. Nonostante gli sforzi fatti fino ad oggi, e nonostante piccoli passi in avanti l’impressione - sottolineano Casini e Leoncini, già assesora al commercio proprio in III - è che si ricominci sempre da capo. Bisogna invece agire concretamente, in modo rapido, con l’obiettivo di riqualificare lo spazio-mercato ma anche di sistemare l’area delle soste a rotazione e le zone dedicate a parcheggio e raccolta rifiuti”.