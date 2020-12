Il Mercato Valmelaina verso l'acquisizione da parte del Comune: "Così rilanciamo struttura storica"

Sì all’acquisizione da parte di Roma Capitale dell'area di via Giovanni Conti dove dal 2001 sorge il Mercato di Valmelaina. Il parlamentino del Municipio III ha votato un atto per l’avvio del processo.

Mercato di Valmelaina: si all'acquisizione dell'area da parte del Comune

“E’ stata scritta una pagina storica e fondamentale per il nostro territorio” - hanno commentato i consiglieri Filippo Maria Laguzzi e Simona Sortino. Si perchè tutto arriva dopo vent’anni: un lungo arco temporale durante il quale il mercato rionale, che sorge su un terreno di proprietà dell’Inps, è rimasto sospeso in un limbo. Intorno degrado crescente con lo spiazzo utilizzato per la sosta libera delle auto, prima che venisse recintato dall’Istituto di Previdenza, ostaggio di parcheggiatori abusivi e sversamento illegale di rifiuti.

Nel marzo del 2017 la Giunta di Piazza Sempione, allora guidata dalla presidente grillina Roberta Capoccioni, ha avanzato la richiesta di acquisizione per il terreno di via Conti. Obiettivo: renderlo utile, decoroso e fruibile per operatori e cittadini. Nelle settimane scorse, dopo altri due anni di lavoro, l’ulteriore tassello. Uno degli ultimi passi verso l’acquisizione dell’area del mercato di Valmelaina che da quelle parti significa “rilancio”.

Mercato di Valmelaina, Caudo: "Si chiude stagione incertezza"

"La nostra comunità formata dagli operatori del mercato e dai tanti cittadini che lo frequentano quotidianamente, aspettavano da anni la risoluzione di questo contenzioso. Il Muncipio ha avviato un percorso definito e certo che ci permetterà, finalmente e nel tempo, - hanno sottolineato Laguzzi e Sortino - di poter investire sul mercato per riqualificarlo completamente. L'obiettivo è quello di rendere più moderno uno dei mercati storici della capitale, secondo soltanto al mercato Trionfale”.

Dopo oltre vent’anni il mercato di Valmelaina diventerà dunque del Comune “chiudendo una stagione di incertezza” - ha aggiunto il minisindaco del Roma Montesacro, Giovanni Caudo.

“Un atto che riveste una importanza, senza esagerare, storica e che apre alla possibilità di avviare non solo l'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico ma anche un progetto per realizzare una nuova struttura moderna ed efficiente, a servizio di tutto il quartiere”.