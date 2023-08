Casa distrutta dalle fiamme: la mobilitazione per aiutare la famiglia che ha perso tutto

Una gara di solidarietà per aiutare una famiglia del quartiere che in seguito all’incendio che ha devastato l’appartamento in cui viveva ha perso tutto. Succede a Valmelaina dove alcuni residenti hanno lanciato una raccolta fondi online per supportare nella ricostruzione i loro vicini di casa duramente colpiti dal rogo.

Il rogo in via Ottorino Gentiloni

Era la notte tra il 13 e 14 agosto quando un boato ha svegliato Villaggio Angelini, complesso residenziale a Val Melaina. Un maxi incendio scoppiato in strada ha coinvolto dodici mezzi tra cui un camper, auto e scooter. Le fiamme hanno raggiunto e avvolto i terrazzi di due appartamenti in via Ottorino Gentiloni, all'altezza del civico 53, devastando in parte anche l’interno. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma la paura è stata tanta.

Il racconto della residente

"Quella notte siamo stati svegliati da un boato tremendo. Pensavamo fosse stata una bomba, così io e mio marito siamo subito usciti sul balcone. Era buio, vedevo poco, ma ho notato subito una scia di fumo in lontananza. Ho sperato subito che non fosse accaduto nulla di grave a nessuno, ma di lì a poche ore scoprivo invece che dei miei cari amici avevano perso la casa e con essa tutto quanto conteneva”, ha scritto Francesca la promotrice della raccolta fondi su Gofundme. “30 anni di lavoro, di sacrifici, di amore, di famiglia volati via in quel fumo per colpa non sapremo mai forse di chi”. Secondo quanto ricostruito nella prima fase non è esclusa l'ipotesi dolosa. Qualcuno potrebbe aver innescato l'incendio dando fuoco al camper, da lì poi si è scatenato l'inferno con l'effetto domino con undici tra auto e scooter ridotti in macerie, così come le tende e gli arredi di due terrazzi condominiali.

La raccolta fondi per aiutare chi ha perso tutto

“Conosco da anni la famiglia, sono persone speciali, umili che con duro lavoro avevano costruito tanto. Non si può perdere tutto così”. Da qui la raccolta fondi che con quasi quaranta donazioni in meno di un giorno ha raccolto oltre 2mila euro. “Tutti sono salvi e dobbiamo essere grati per questo, ed insieme ora vogliamo ricostruire, ripartire proprio dall'amicizia e dall'amore che deve legare noi esseri umani in questo mondo, che invece ci vuole tanto divisi”.