Un intero sexy shop gettato in strada fuori dal cassonetto

Falli di gomma di varie dimensioni, stick di lubrificanti e cinture nere. Un intero sexy shop gettato fuori dai cassonetti in via Apecchio, nei pressi di largo Borgo Pace, a Colle Salario. La scoperta, fatta dai residenti del quartiere, è finita sulle pagine Facebook dei gruppi di zona e immediatamente si sono scatenate indignazione e ironia tra gli abitanti di Colle Salario.

A postare l’immagine una residente che ha commentato: "Il mio sdegno non è ovviamente per chi fa uso di questi accessori pittoreschi, ma verso quegli zozzoni che mettono mano nei secchioni, e lasciano tutto sparso".

Ha aggiunto: "Ero con il mio bambino di sette anni, per fortuna era in macchina, sicuramente nell'arco della giornata passeranno altri bambini e non credo che per un genitore o un nonno sia piacevole”. Ha poi concluso: "Ripeto non è fare la moralista, a questo punto preferisco i cinghiali". Il post dell’insolito ritrovamento è stato inondato di commenti di utenti scandalizzati ma anche ironici: "Non ci sono parole" e ancora “Per me non meritavano questa fine", "Ma la domanda è: di chi sono?", "Quando fraintendono lo studio dell'apparato genitale".

Solo pochi giorni fa, in via dei Marsi nel quartiere San Lorenzo, è stata gettata in strada un’intera camera da letto con reti a doghe, materassi e mobilio vario. Ad accorgersi della scoperta, gli operatori di Ama. In quella occasione, Daniele Pace – presidente di Ama – aveva commentato: "Si tratta di atti incivili che offendono la Capitale d’Italia".