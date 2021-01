Una discarica alle spalle dei banchi: il mercato di Valmelaina soffoca tra i rifiuti

Mobili in pezzi, vecchi elettrodomestici, divani, stendini, pensili, mensole e quel che rimane di sedie logore. C’è una montagna di rifiuti alle spalle del mercato di Valmelaina. Gli ombrelloni dei banchi più esterni fanno ombra anche alla discarica a cielo aperto che si è formata ai margini del parcheggio di via Giovanni Conti.

Il mercato di Valmelaina soffoca tra i rifiuti

“Un'immensa discarica abusiva che si è formata negli ultimi mesi per via di sversamenti illeciti” - denuncia la pagina Facebook Reporter Montesacro postando le foto dei cumuli di ingombranti gettati tra terra e fango. Accanto gli stand di chi li ogni giorno è cosrretto a lavorare con alle spalle sporcizia e detriti. Non una novità visto che quel terreno è da sempra preda degli “zozzoni”. Un lotto di proprietà dell’Inps che, dopo anni di limbo e rimpallo di competenze sugli interventi di bonifica, potrebbe essere acquisito da Roma Capitale.

Il mercato di via Conti verso l'acquisizione da parte del Comune

Il Municipio III proprio nelle scorse settimane ha votato un atto per avviare il processo e porre fine ad anni di incertezza, degrado e illegalità. Tutto a discapito degli operatori del mercato rionale.

Un lavoro partito da lontano. Nel marzo del 2017 la Giunta di Piazza Sempione, allora guidata dalla presidente grillina Roberta Capoccioni, ha avanzato la richiesta di acquisizione per il terreno dell’Inps di via Conti. Obiettivo: renderlo utile, decoroso e fruibile per operatori e cittadini. Dopo altri due anni di lavoro, l’ulteriore tassello: il sì di Piazza Sempione, uno degli ultimi passi verso l’acquisizione dell’area del mercato di Valmelaina che da quelle parti significa “rilancio”.

Intanto però, in attesa della svolta epocale, la discarica cresce. Offuscando il prestigio del mercato di Valmelaina e minando il lavoro degli operatori.