Cede la collinetta, cadono massi in strada

Sassi in strada al Nuovo Salario dove alcuni frammenti rocciosi si sono distaccati dalla collinetta di via Eugenio Chiesa, franando a terra sulla strada del III municipio Montesacro. Questo quanto ha richiesto l'intervento nella prima serata di mercoledì 6 aprile dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale di Roma Capitale che dopo aver fatto spostare le auto che si trovavano in sosta sulla strada che collega via Monte Cervialto a via Suvereto hanno recintato l'area interessata dal "cedimento del manto stradale".

Nel dettaglio il crollo si è verificato intorno alle 19:00 all'altezza dell'intersezione con via Stazzema. Collinetta dove già in passato si era verificato identico problema, sempre in via Eugenio Chiesa. Era infatti il 5 novembre del 2019 quando i caschi bianchi del III gruppo Nomentano intervennero per il distacco del manto roccoiso, anche in quel caso favorito come accaduto ieri dalla pioggia che aveva invaso il terrapieno della strada.

In quel caso una pietra cadde vicino una signora, che stava camminando sul marciapiede. Mercoledì sera un nuovo crollo, che riaccende i riflettori su un problema che si ripete da tempo e che al momento, oltre al transennamento con le "reti arancioni a pollaio", non ha trovato una soluzione definitiva.