Colle Salario si rifà il look: "Entro l'anno la nuova area ludica"

Colle Salario si rimette a nuovo. Nel quartiere del Municipio III, dopo i lavori di rifacimento dei marciapiedi, sono in corso le operazioni di potatura e messa in sicurezza delle alberature su via Monte Urano, via Rapagnano e via Serra de Conti. “Un intervento che i cittadini e le cittadine di Colle Salario aspettavano da tanto tempo” - ha scritto in una nota Paolo Marchionne, minisindaco del Roma Montesacro.

Lavori a Colle Salario: "Entro l'anno la nuova area ludica"

“Un quartiere che merita di ritornare al centro dell'azione amministrativa quotidiana. Siamo già al lavoro col Comune di Roma Assessorato e Dipartimento per provare a realizzare entro l'anno - questa la data indicativa - una nuova area ludica che tante famiglie ci hanno chiesto”. Ed infatti a Colle Salario di spazi verdi, di socializzazione e aggregazione ce n’è un gran bisogno affinchè quello spaccato di periferia possa godere a pieno del suo potenziale garantendo a giovani, anziani e famiglie luoghi decorosi, sicuri e fruibili.

La riqualificazione del parcheggio di via San Leo

Dopo il rifacimento dei marciapiedi di via Piagge nel mese scorso, sono in corso anche i lavori di riqualificazione del parcheggio di Via San Leo “affinché - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Pietrosante - venga al più presto restituito alla fruibilità della cittadinanza”. Iniziata l’asfaltatura della parte carrabile, nei prossimi giorni interverrà Areti ad installare l’impianto di illuminazione.

Marchionne: "Quartiere più bello è possibile"

Ma non solo lavori su strade e verde: nei prossimi giorni verranno installati i defibrillatori pubblici a via Monte Urano, quelli previsti dal progetto del municipio cardioprotetto e che sono già arrivati in centri anziani e uffici pubblici. “Sarà inoltre fondamentale portare iniziative culturali e sportive per aumentare le occasioni di rete e socializzazione. Un quartiere più bello e più vivo - conclude Marchionne - si può fare".