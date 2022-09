Il cinghiale fa volare in aria la cagnetta. La salva la pallonata di una residente

L’ennesima aggressione nei confronti di una cane da parte di alcuni cinghiali. Una scena che, purtroppo, sta diventando la normalità nella giungla romana. Siamo a via Vittorio Caprioli, zona Parco delle Sabine a Colle Salario, dove una donna, a spasso lunedì 19 settembre con il suo cane, ha dovuto letteralmente lottare per mettere in salvo il suo animale, attaccato da un gruppo di ungulati.

A RomaToday, la signora Daniela ha voluto raccontare la sua traumatica esperienza. “Ormai i cinghiali non hanno orari. Prima si palesavano solo la sera, adesso anche di giorno. Abitiamo di fronte ad una boscaglia dove si nascondono. Intorno alle 13:30 di lunedì, sono uscita dal portone del condominio e, dopo un paio di metri, la mia cagnetta, che è anziana e che non posso tenere al guinzaglio, si è avvicinata a delle lucertole. Un cinghiale l’ha vista, l’ha puntata e da dietro l’ha fatta volare in aria”.

L'intervento della vicina di casa

Daniela è riuscita comunque a mantenere il sangue freddo: “La cagnetta è ricaduta a terra. Avevo anche gli altri miei due cani, che sono riuscita a mettere in salvo nell’androne. Nel frattempo, la cagnolina era rimasta sotto le grinfie del cinghiale. Per fortuna, la mia vicina di casa, Maria ha tirato dal suo terrazzo un pallone addosso al cinghiale, mentre stava sopra la cagnetta. L’animale mi ha quindi puntato ed ha lasciato stare il cane. Mi ha seguito per poco e poi se ne è andato. Il cane ha un buco nell’interno coscia, nella la parte posteriore, forse causato da un dente. È vecchia, soffre di attacchi epilettici e non posso fargli fare un’altra anestesia per mettere due punti”.

Dopo quanto accaduto, Daniela ha cercato di chiamare i soccorsi: “Mi ci sono volute ora per parlare con la polizia locale che mi ha detto di rivolgermi alla polizia giudiziaria. Mi è stato quindi detto di dover fare un esposto via mail. Io non vorrei fare dei paragoni sciocchi ma come è possibile che, lungo queste vie, i vigili passino anche tre volte al giorno per fare le multe ed invece, in casi come questi, non si vede mai nessuno?”.

Da tempo i residenti di via Caprioli e delle strade limitrofe lamentano e denunciano la massiccia presenza di cinghiali. Maria, la donna del luogo che ha aiutato Daniela tirando al cinghiale un pallone, spiega a RomaToday che, a causa degli ungulati, ha dovuto anche cambiare anche le sue abitudini. “Prima andavo a prendere mia figlia a scuola a piedi. Da qualche tempo ho cominciato a prendere l’automobile, visto che non mi fido di andare in giro lungo quelle strade”.

L'ennesima aggressione

Si tratta dell’ennesima aggressione da parte degli ungulati. A marzo di quest’anno, circa un anno dopo l’attacco ad un bambino, un giovane è stato morso al lago di Castel Gandolfo. La produttrice Rai, Rosaria Rumbo, ad aprile si è trovata faccia a faccia con un cinghiale che ha quasi ucciso il suo cane. Nel quartiere Torresina un residente si è ritrovato con le costole rotte mentre, a maggio, in zona Camilluccia, un’altra donna è stata aggredita da un branco di cinghiali mentre portava a spasso il cane. Una situazione che sembra ormai fuori controllo e sulla quale nessuno, finora, è riuscito a dare risposte concrete e risolutive.