Due gocce di pioggia e la ciclabile finisce allagata

E’ bastato un semplice pomeriggio di pioggia per cancellare la ciclabile appena realizzata. Si perchè il percorso dedicato alle due ruote su via Monte Cervialto si è completamente allagato con i centimetri di acqua piovana ristagnante che hanno coperto la segnaletica e di fatto reso inutilizzabile il tracciato. Al lato il passaggio delle auto con le ruote a sollevare vere e proprie ondate verso pista e marciapiede.

La ciclabile di via Monte Cervialto “cancellata” dalla pioggia

“Le istituzioni erano state avvisate del pericolo ma hanno voluto lo stesso farla lì”, commenta Lucio, residente del quartiere e gestore della pagina Fb 'Reporter Montesacro', tra i più attivi a denunciare le criticità di quel quadrante. Già perchè gli allagamenti nell’arteria che attraversa il Tufello e Valmelaina non sono di certo una novità: l’acqua non riesce a defluire, così gli automobilisti ad ogni temporale si ritrovano a dover procedere a passo d’uomo. In passato, durante i nubifragi, non sono mancate le scene della strada trasformata in un fiume in piena con auto in panne e cassonetti galleggianti.

La pista ciclabile contestata: “Toglie posti auto”

Adesso a sparire “dopo appena due gocce di pioggia” è la ciclabile. Una pista molto contestata da parte dei residenti e dei negozianti del quartiere. Anche i ciclisti hanno fatto notare come il percorso sia spesso interrotto da cassonetti, paline delle fermate dei bus e addirittura lampioni. E’ però la carenza di posti auto ad esasperare i cittadini: “Sono stati cancellati decine e decine di parcheggi in una zona nella quale era già quasi impossibile posteggiare, si è cambiata la viabilità, una strada molto ampia ora è ridotta a una sola corsia”. Il Municipio III, che quell’infrastruttura l’ha ereditata, ha promesso delle modifiche che però ad oggi ancora non sono arrivate. Intanto la ciclabile appena realizzata sparisce sotto la pioggia.