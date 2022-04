Il centro di accoglienza di Valmelaina oltre il piano freddo: rimarrà aperto fino a giugno

Il centro di accoglienza per senza fissa dimora di Valmelaina resterà aperto oltre il piano freddo. Niente porte serrate, cucine spente e letti riposti in via Ottorino Gentiloni: una struttura aperta da oltre tre anni, 200 metri quadri concessi da Farmacap che nella notte possono ospitare fino a 25 persone. Un rifugio accogliente e caldo per senzatetto e indigenti nel quale vengono garantiti ricovero notturno, pasti caldi e colazioni offerti con l'aiuto di enti e associazioni di volontariato. Dal 1 febbraio scorso è aperto h24.

Il centro di accoglienza di Valmelaina aperto fino a giugno

Rimarrà a disposizione di chi ne ha più bisogno fino al 30 giugno, ben oltre la scadenza del piano freddo fissata al 31 marzo. “La proroga dei termini per l’uso dei locali di via Gentiloni a favore dell’accoglienza dei senza dimora è una bella notizia che accogliamo con sollievo” - hanno scritto in una nota il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessora alle Politiche Sociali, Maria Romano, ringraziando il Campidoglio e l’assessora capitolina Barbara Funari.

Accoglienza a senza fissa dimora oltre il piano freddo

“Un accordo - spiegano da Piazza Sempione - che è stato possibile raggiungere grazie anche all’impegno e alla sensibilità dimostrata dal direttore generale della Farmacap Di Guardo e dal commissario straordinario Marzetti che ci hanno concesso fino al 30 giugno l'utilizzo dei locali dove dal 2018 è adibito il centro. Un lavoro di squadra premiato grazie anche alla sinergia di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del centro di accoglienza senza i quali - hanno sottolineato Marchionne e Romano - non sarebbe stato possibile garantirne la continuità: i dipendenti e le dipendenti dei Servizi Sociali del III Municipio e la Croce Rossa Roma che ringraziamo. Attivarsi da mesi per non far chiudere oggi il centro di accoglienza è stata una scelta politica di maggioranza chiara e precisa perché siamo convinti e convinte - hanno concluso - che l’impegno politico e amministrativo per i soggetti più fragili deve avere la priorità così come il diritto alla casa e al lavoro”.