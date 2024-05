Anytime Fitness apre una nuova palestra a via Montaione

In zona Val Melaina, precisamente in via Montaione 50 apre una nuova palestra Anytime Fitness. Si tratta della sedicesima sala del più grande franchising per palestre al mondo nella Capitale, la 46esima in Italia.

La palestra di oltre 800 metri quadri ospiterà più di mille iscritti e resterà aperta 7 giorni su 7, compresi Natale e Pasqua. Come da consuetudine del brand americano, trainer e istruttori qualificati si prenderanno cura di ogni singolo cliente, garantendo un piano personalizzato allineato agli obiettivi e al livello di preparazione. Al momento dell’iscrizione inoltre ogni socio verrà consegnata una chiavetta magnetica che permetterà ad ogni socio di accedere a qualsiasi palestra Anytim Fitness del mondo.

“Il nuovo club di Via Montaione è il 16esimo aperto nell’area di Roma e incorona ufficialmente la Capitale come la città a maggior densità di palestre Anytime Fitness in Italia” - ha commentato Roberto Ronchi, CEO di Anytime Fitness Italia - “Con il nostro brand, prevediamo di arrivare a 60 club aperti entro la fine del 2024 e questa apertura rappresenta un passo ulteriore verso il raggiungimento di questo grande obiettivo”.