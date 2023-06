Addio alla stazione fantasma: dopo dieci anni riapre Val D'Ala

Sei minuti. È il tempo che si impiegherà per arrivare da Conca d’Oro a Tiburtina, uno in meno per il viaggio inverso. Lunedì 12 giugno riapre stazione Val D’Ala. Stop dunque all’oblio dello snodo rimasto “fantasma” per quasi dieci anni. Nel cuore del Valli si fermeranno i treni della FL2 Roma – Tivoli/Avezzano: previsti dodici collegamenti tra andata e ritorno dal lunedì al venerdì e sei il sabato. Per i viaggiatori nessuna soluzione la domenica.

Orari treni Val D'Ala-Tiburtina

In settimana il primo treno partirà da Val D’Ala alle 6:15, per il secondo gli utenti dovranno aspettare le 9:12. Poi le 13:30. Nel pomeriggio treno delle 15:07, 17:07 fino all’ultimo delle 20:02. Nella tratta inversa, da Tiburtina a Val D’Ala, treni alle 8:31; 12:21; 14:30;16:20; 19:20; 21:58.A Tiburtina sì in pochi minuti, ma da Conca d’Oro manca soprattutto un collegamento nella fascia oraria di punta mattutina per lavoratori e studenti: quella compresa tra le 7 e le 9.

Manca il collegamento mattutino per lavoratori e studenti

Così qualcuno nel quartiere parla già di “ritorno al passato”. Si perché stazione Val d'Ala, inaugurata nel giugno 2009 e attivata nel settembre successivo, è durata nemmeno cinque anni: chiusa definitivamente nel 2014 proprio a causa del suo sottoutilizzo. Anche all’epoca i pochi treni giornalieri hanno sempre scontentato tutti non permettendo a Val d'Ala, costata 3 milioni di euro, di attestarsi come snodo fondamentale per la mobilità di un quadrante che pure conta oltre 30mila residenti.

Val D'Ala e la chiusura dell'anello ferroviario

Un quartiere che per adesso si accontenta della riattivazione della stazione, ma che è già pronto a chiedere il potenziamento del servizio. Val D’Ala infatti è anche uno dei nodi fondamentali nell’ambito dell’attesa chiusura dell’anello ferroviario: la Circle Line che Roma attende da quasi un secolo. L’attivazione della tratta tra stazione Vigna Clara, aperta l’anno scorso dopo 32 anni di attesa, Tor di Quinto e Val D’Ala è prevista nel 2029. Ma fino a quel giorno Conca d’Oro spera in un collegamento verso Tiburtina effettivamente efficiente e utile all’utenza.