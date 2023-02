La protesta contro la stazione “fantasma” ostaggio delle baracche

Una baraccopoli lungo la pista ciclabile, proprio all’ombra della stazione che municipio e regione avevano promesso di riaprire “entro il 2021” e che invece è rimasta fantasma. A Val d’Ala c’è un villaggio della disperazione, uno dei tanti della Capitale, dove donne e uomini vivono all’addiaccio: in casupole di lamiera, legno e teli che poggiano sul fango. Intorno bracieri e panni stesi, cumuli di rifiuti. La quotidianità trascorre tra miseria e condizioni igienico sanitarie pessime.

Val d'Ala: la baraccopoli che scatena la protesta nel quartiere

Tutto sotto le finestre dei residenti costretti a convivere con i fumi dei roghi tossici, con episodi di rovistaggio, con angoli di verde trasformati in latrine a cielo aperto, le fontanelle del parco in bidet e docce. Così una parte del quartiere protesta.

“L'insediamento abusivo di via Val D'Ala è sorto più di un anno fa di fianco all'entrata della stazione, a pochi metri dalla scuola primaria di via Val Maggia e di fronte a diverse abitazioni” - scrivono i promotori della petizione online rivolta a sindaco, municipio e comandante dei vigili. Una raccolta firme promossa per invocare lo sgombero della baraccopoli che “è ormai nel degrado totale con rischio sanitario per le persone che vi vivono, per i bambini della vicina scuola e per chi vive nei paraggi o frequenta il vicino parco dove i nomadi - si legge nel testo della petizione - si lavano e spesso fanno i loro bisogni”. Da qui le richieste a Campidoglio e Piazza Sempione: “Bisogna trovare una sistemazione dignitosa per i nomadi che vivono nella baraccopoli, bonificare la zona e aumentare l'illuminazione di tutta l'area”, affinchè quel lembo desolato non si ritrovi, per l’ennesima volta, ostaggio degli insediamenti abusivi.

La chiusura dell'anello ferroviario di Roma

E un deterrente potrebbe arrivare dall’apertura della stazione Val d’Ala. Inaugurata nel giugno 2009 e attivata nel settembre successivo, è durata nemmeno cinque anni: oscurata e sottoutilizzata, fino alla definitiva chiusura nel 2014. E’ un tassello della chiusura dell’anello ferroviario di Roma che però, tra promesse e annunci, da 30 anni resta una chimera.