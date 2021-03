Piazza Sempione, apre l’Urban Center: lo spazio per condividere i progetti con i cittadini

Uno spazio dedicato ai progetti di riqualificazione relativi agli immobili o agli spazi pubblici del territorio promossi dal Municipio III, una sala in cui sono esposte planimetrie accompagnate da didascalie, fotografie e materiale consultabile da chi ne faccia richiesta: a Piazza Sempione ha aperto l’Urban Center.

A Piazza Sempione aperto l’Urban Center

“L’obiettivo è rendere accessibili a tutti e tutte, anche prima che vengano realizzati, i materiali progettuali relativi ad interventi che interessano la vita dei cittadini. I materiali esposti, di conseguenza, muteranno nel tempo e saranno di volta, in volta, aggiornati per un costante rinnovo della mostra. In piena adesione allo spirito di dialogo e confronto che da sempre contraddistingue la nostra giunta, i visitatori e le visitatrici potranno lasciare commenti e osservazioni oltre a richiedere maggiori informazioni sui singoli interventi” - hanno spiegato il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, e l’assessore all’Urbanistica, Stefano Sampaolo.

Un’idea, quella dell’Urban Center, nata nel novembre del 2018: pochi mesi dopo l'inizio della consiliatura. “Siamo molto orgogliosi che finalmente vi sia una sede, seppure limitata, ai progetti del Municipio. Come sempre, crediamo che la trasparenza e il dialogo debbano essere elementi fondanti e costitutivi di ogni azione di governo. L’Urban Center - dicono Caudo e Sampaolo - ne è la prova.”

Progetti affissi alle pareti: ecco l’Urban Center di Montesacro

Uno spazio già ben popolato, dentro i progetti relativi alla riqualificazione dell’asse di via Val d’Ossola, per la quale i lavori sono già in corso, e alcuni interventi ancora di prossima realizzazione come la discussa riqualificazione di piazza Sempione, il progetto che prevede la pedonalizzazione dell’area ad oggi occupata dalle auto. Alle pareti c’è anche la futura Ciclovia delle Valli, la ciclabile “da sogno” pensata per attraversare l’intero territorio del Municipio III e mettere in connessione i principali snodi del trasporto pubblico; affisse anche la riqualificazione dell’asse di Viale Val Padana e il restyling di piazza Conca d’Oro.