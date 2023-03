Nella scuola terrorizzata dalla vipera ora c’è anche una volpe malata

C’è un liceo classico e linguistico, nella zona del Tufello, che sembra avere un feeling particolare con la fauna selvatica. Nel suo giardino infatti, lo scorso autunno, aveva trovato riparo una vipera.

La vipera nel giardino del liceo

Il rettile all’inizio di ottobre era stato avvistato tra i lotti popolari del quartiere, seminando il panico tra quanti vi avevano riconosciuto il temuto serpente. Nel corso delle settimane aveva poi finito con il trasferirsi nel giardino scolastico fino a quando la sua presenza non è stata individuata da uno studente. La dirigente scolastica ha in quel caso contattato un esperto di animali che ha provveduto alla cattura ed al successivo rilascio in natura.

La volpe malata

Archiviato l’episodio della vipera, ora è il turno di un altro predatore: una volpe. Anche il mammifero è stato visto nell’area verde a disposizione del liceo Aristofane. “E’ malata e probabilmente ha la rogna” ha spiegato Valentina Coppola, di Earth. Questa volta infatti, per cercare di catturare la volpe, è stata chiamata l’associazione animalista.

I volontari alla ricerca della volpe

“Nella serata dell’8 marzo i volontari della protezione civile Earth Lazio, insieme agli attivisti gruppo randagio, in collaborazione con i carabinieri forestali e la Asl Rm2, si sono attivati per prendere la volpe che ha trovato rifugio nel liceo di Montesacro” ha fatto sapere Coppola. “Si tratta dello stesso liceo dove si era rifugiata la vipera” ha spiegato l’associazione animalista. Questa volta per catturare l’animale “di cui abbiamo trovato la tana”, i volontari si sono accordati con il custode Calogero.

Il piano per la cattura

“La volpe si muove su un’area abbastanza vasta. Noi abbiamo già predisposto la gabbia ed il custode provvederà a fornire, ogni giorno alla stessa ora, del cibo”. Le esche serviranno ad attrarre l’animal, attirandolo proprio verso la gabbia. Una volta catturato , “verrà portata al Cras” il centro di recupero degli animali selvatici e successivamente liberata in uno spazio verde.