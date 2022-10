La vipera che spaventava il Tufello è stata catturata

E’ dovuto intervenire l’esperto zoofilo Andrea Lunerti per effettuare la cattura della vipera che da qualche settimana si aggirava nella zona del Tufello.

L'avvistamento e la cattura

Il rettile è stato infine catturato nel giardino del Liceo Classico e Linguistico Aristofane. L’allarme era già alto dalla sera di martedì 25 ottobre con una circolare interna diramata dalla preside Raffaella Giustizieri. “Il serpente era già stato avvistato alle 19 e per un’ora e mezza l’abbiamo cercato nella zona limitrofa all’avvistamento” ha chiarito la dirigente. Un nuovo, decisivo avvistamento, è stato effettuato nel primo pomeriggio di giovedì 26. “Verso le ore 14 lo studente Ahmed mi ha che poi, alle ore 14 lo studente Ahmed mi ha riferito di aver visto il rettile; ho immediatamente allertato il carabiniere Antonio Cicolani della stazione carabinieri rorestale Roma e sono andata a verificare quanto raccontato dallo studente”.

La vipera che si aggirava per il Tufello

Una volta individuato il rettile, sono rimasti pochi dubbi. Non era un innocuo biacco, con cui le vipere vengono spesso confuse. Si trattava invece di una vipera aspide. Quella che si stava aggirando nel quartiere da qualche settimana, tra i cortili delle case e quelli scolastici. “Era stata già avvistata in precedenza -ha spiegato la preside, raggiunta telefonicamente – ma è stato soltanto con la descrizione effettuata con l’ultimo avvistamento che abbiamo avuto la conferma che si trattasse di una vipera”.

Il cessato allarme

La circolare sul cessato allarme è stata già diramata nella scuola nella giornata del 26 ottobre, quella in cui è stata realizzata la cattura.“Questo pomeriggio nel giardino della scuola, è stato finalmente catturato il rettile Vipera aspis francisciredi. La cattura, effettuata dall’esperto zoofilo Andrea Lunerti - si legge nella nuova circolare - è avvenuta grazie all’intervento della stazione carabinieri forestale Roma che ha coordinato le operazioni. Ringraziamo tutti loro per la tempestività e professionalità dimostrata. E’ stato fondamentale l’avvistamento e l’immediata segnalazione fatta dallo studente Ahmed che ringrazio a nome dell’intera comunità scolastica”.

L’intervento di Lunerti, il mister Crocodile Dundee di Morlupo, si è rivelato decisivo. L’esperto zoologo, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, si è recato al Tufello alla ricerca di questo serpente. La descrizione effettuata e l’individuazione del corrugato dove si era rintanato, ne ha permesso la cattura. “Ho chiesto alla forestale – ha spiegato Lunerti – la possibilità di liberare la vipera, che abbiamo verificato fosse una femmina, in una zona lontana almeno tre chilometri dal centro abitato, in un’oasi dove possa tornare a contatto con la natura”.