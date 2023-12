Villa di Faonte si riprende la storia. Nei casali il primo polo museale del municipio

Alla fine il progetto che il territorio inseguiva da oltre dieci anni diventerà realtà. I casali di Villa di Faonte, quelli tra via delle Vigne Nuove e via Passo del Turchino, ospiteranno il primo polo museale pubblico del municipio. Ad annunciarlo il presidente del Roma Montescaro, Paolo Marchionne.

Un polo museale a Villa di Faonte

Le strutture sono tornate nelle disponibilità di Piazza Sempione che già è al lavoro per il loro recupero e per la manutenzione affinché a breve possano essere attivati. Una storia lunga e complessa quella dei casali di Villa di Faonte per oltre dieci anni rimasti nella disponibilità della soprintendenza archeologica di Roma ma chiusi. Il progetto del polo museale, richiesto a gran voce anche dai residenti della zona, non è però mai stato abbandonato. L’idea è quella di realizzare all’interno delle tre strutture di via delle Vigne Nuove un luogo dove conservare ed esporre i tanti reperti di Crustumerium e di Porta di Roma. Previsti probabilmente anche un laboratorio per il restauro, una biblioteca tematica e uno spazio polifunzionale.

Il quartiere di Nerone

Un quartiere, nato nei primi anni Duemila tra Vigne Nuove, Montesacro e Talenti, che così punta sulla propria vocazione storica: si pensa infatti che l'imperatore Nerone, dichiarato nemico pubblico dal Senato, si tolse la vita proprio lì, nella villa del liberto Faonte.

Non solo polo museale. “Grazie ai fondi vinti con il bando della commissione europea per il progetto Wez - ha annunciato Marchionne - realizzeremo il primo hub della memoria del territorio. Obiettivi importanti che si realizzano e che lasciamo in eredità a tutto il municipio e alle future generazioni”.