FdI vuole rallentare e chiede una zona 30 a Vigne Nuove

Una “zona 30” nel cuore di Vigne Nuove. In particolare nell’area compresa tra le vie Emilio Zago; via Rosina Anselmi; via Giuseppe Imer; via Carlo Bertinazzi e via Tommaso Di Lorenzo. È questa la proposta di FdI che sarà discussa nel prossimo consiglio municipale a Piazza Sempione.

Vigne Nuove zona 30. La proposta

“Il quartiere - scrivono i consiglieri nella proposta di risoluzione - fa parte di un quadrante densamente popolato da famiglie, bambini e anziani, caratterizzato fra l'altro dalla presenza della Chiesa Sant'Alberto Magno, di aree verdi e area giochi”.

Una zona che in molti vorrebbero più “a misura di pedone”. Da qui l’idea. Vigne Nuove zona 30, visto che la creazione di zone con limite di velocità 30 chilometri orari, osservano i consiglieri di Fratelli d’Italia a Montesacro, “incrementa la sicurezza di chi si muove a piedi o in bici e incrementa altresì la qualità della vita nelle aree urbane, migliorando la vivibilità del quartiere”.

L'interlocuzione con vigili e ufficio tecnico

Già perché la riduzione della velocità porta con sé anche diminuzione di incidenti stradali ed emissioni. Così dopo la zona 30 tra i villini storici all’Acqua Sacra, a Montesacro si prova a lavorare anche sulla zona periferica di Vigne Nuove. C’è da capire e studiare insieme all’ufficio tecnico e ai vigili se il quadrante può prestarsi alla trasformazione. Dissuasori di velocità e apposita segnaletica, auto sotto i trenta chilometri orari all’ombra dei palazzoni popolari. È così che Fratelli d’Italia immagina Vigne Nuove chiedendo alla maggioranza di centrosinistra di allinearsi al progetto.