Vigne Nuove rallenta, tra le vie del quartiere si andrà a 30 km/h

È arrivato all’unanimità il sì del parlamentino di Piazza Sempione perchè a Vigne Nuove si possa abbassare il limite di velocità da 50 a 30 chilometri orari, per tutelare i pedoni specie nell’area in cui insistono parchi, scuole e parrocchia.

Vigne Nuove a 30 km/h

Si lavora per ridurre la velocità dei veicoli nel quadrante compreso tra le vie Emilio Zago, Rosina Anselmi, Giuseppe Imer, Carlo Bertinazzi e via Tommaso Di Lorenzo. “Non una zona 30 per la quale ci sarebbe bisogno di interventi strutturali, ma una decisione per far sì che in particolare le automobili rallentino la loro corsa su strade molto frequentate dai pedoni, dalle famiglie del quartiere” ha spiegato a RomaToday la prima firmataria dell’atto Serena Troiani di FdI.

Stop ad auto lanciate tra case e scuole

“Il provvedimento nasce dalle richieste dei cittadini che abitano in quel quadrante e richiedevano maggiore sicurezza nelle vie del quartiere”. La Polizia Locale del Gruppo Nomentano ha confermato in sopralluogo la possibilità di riduzione del limite di velocità delle vie indicate nel documento. “Ora attendiamo l’attuazione del provvedimento - continua Troiani - al fine di aumentare la sicurezza delle strade, la tutela dei pedoni e la vivibilità del quartiere, in cui oltre ad abitazioni e area giochi vi è la Parrocchia Sant’Alberto Magno, frequentata da molte famiglie e bambini”.