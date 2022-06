VIDEO | Palestra popolare Valerio Verbano: una storia di riscatto e rivincita

Da ex locale caldaie abbandonato al degrado a punto di riferimento per lo sport popolare della città. Giulio Bartolini ci racconta questa storia che arriva dal quartiere Tufello

Quando nel 2008 si aprirono le porte per la prima volta, nessuno poteva sapere quello che sarebbe accaduto da lì in poi. Sport popolare che si sostituisce al degrado. Ma non solo, perché nel corso di questi 14 anni, la palestra popolare Valerio Verbano, nel cuore del Tufello, è diventata qualcosa di più. Simbolo di lotta, resistenza, ma anche di rivincita perché a maggio del 2020 ottiene l’assegnazione da Ater.

Ex locale caldaia abbandonata al degrado, nel bel mezzo delle palazzine popolari in cui vivono migliaia di famiglie che, in un modo o nell’altro, viene restituito al quartiere: “L’occupazione è servita ad avviare il progetto, condiviso in assemblea con gli abitanti del quartiere ovviamente, ma da subito abbiamo avviato l’iter per la regolarizzazione - spiega Giulio Bartolini della palestra popolare Valerio Verbano -. Questa fu una promessa fatta a Carla, mamma di Valerio”. “Fin dal primo anno abbiamo avuto molte iscrizioni, c'era addirittura chi veniva da Trastevere, e abbiamo capito che eravamo nella direzione giusta - continua Giulio -. E quando nel 2012 abbiamo inserito i corsi di ginnastica ritmica, con centinaia di bambine che vengono qui ogni giorno, siamo diventati una grande famiglia”.

Nel novembre 2018, proprio quando decorreva il decennale della palestra, un incendio doloso mise a rischio le attività: “Ma ci siamo rialzati più forti di prima - sottolinea Giulio -, e in due giorni abbiamo riaperto ai corsi, grazie all’aiuto del quartiere e delle tante realtà sociali a noi vicine”.

Giulio racconta anche di come nel corso degli anni si sia creata una vera e propria rete, a livello nazionale, con le altre esperienze simili a quella del Tufello. Con progetti che sono riusciti ad andare oltre confine: “Ci siamo impegnati molto per il popolo palestinese, riuscendo a realizzare molte iniziative - spiega Giulio -, è evidente che qui c’è anche un discorso politico, oltre che sociale e di sport. Ma la cosa che abbiamo voluto subito mette in evidenza è che, a differenza di come avveniva anni fa, la palestra popolare è un luogo aperto a tutti, non solo ai militanti”. “Questa è la nostra forza, aver preso un pezzetto, averlo conquisto per poi restituirlo alla gente”, conclude Giulio.