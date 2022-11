Al Tufello rovi e rifiuti lasciano spazio ad una nuova area ludica  

Via erba alta, rovi e rifiuti. Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area verde di via Monte Petrella, nel cuore del Tufello. Un giardino da sempre dimenticato e sprofondato ormai da anni nell’abbandono più totale: un’oasi diventata una giungla tra vegetazione cresciuta in modo selvaggio, cartacce e bottiglie sparse. Eppure quel parco sarebbe il luogo di incontro, svago e socializzazione ideale per il quartiere e le sue famiglie. Un potenziale gioiello incastonato tra i palazzi del Tufello che il Municipio III vuole recuperare.

Riqualificazione per il parco del Tufello

“Dove fino adesso c’erano erba alta e rifiuti tra un po’ di mesi ci sarà una nuova area ludica dove i bambini e le bambine del Tufello potranno tornare finalmente a giocare” - ha annunciato il presidente del Roma Montesacro, Paolo Marchionne. Piazza Sempione è infatti riuscita a portare avanti il progetto di restyling avviato dall’amministrazione precedente guidata da Giovanni Caudo.

Nel cuore del Tufello area ludica e percorso fitness

“Ci abbiamo messo dentro - ha scritto il minisindaco - non solo la volontà politica di proseguirlo ma inserendo anche alcune novità come ad esempio gli attrezzi per il fitness all’aria aperta e altre piccole migliorie. Siamo soddisfatti ma - ha concluso Marchionne - lo saremo di più quando i lavori termineranno e vedremo con i nostri occhi il parco ripopolato dalle famiglie, dalle risate dei bambini e delle bambine, dalle chiacchiere dei ragazzi e delle ragazze del quartiere”.

Tufello, rinasce anche l’ex Detroit

Un quadrante che vede speranze di rinascita. Oltre all’area ludica con percorso fitness, qualche metro più in la è previsto il recupero dell’ex Detroit. Lo storico impianto sportivo, un tempo polo di sport e socialità ma da anni in stato di completo abbandono, sarà centro sportivo di livello locale. Questo l’indirizzo impartito dal consiglio di Piazza Sempione che, di fatto, ha accantonato l’idea iniziale di presidente e giunta di farne una piazza sportiva per l’aggregazione dei ragazzi e delle ragazze e anche dei più anziani, senza ingressi a pagamento.