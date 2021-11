Il Tufello ricorda Gigi Proietti: una targa in Piazza degli Euganei

“Al Tufello ho cominciato a capire lo spirito del romanesco: è bello anche perchè uno se l’aggiusta come je pare”. E’ questa la citazione di Gigi Proietti scritta sulla targa che il Municipio III ha donato al mercato rionale del Tufello ad un anno dalla scomparsa del grande attore romano.

Gigi Proietti e il Tufello: "Lì ho cominciato a capire lo spirito del romanesco"

Gigi Proietti e il Tufello: omaggio a un anno dalla scomparsa del grande attore

Un omaggio al cuore di quel quartiere che Proietti considerava un po’ il suo. E’ li che la famiglia di Gigi Proietti, all’epoca ancora Luigi, si trasferì dopo aver girato tra case popolari e alloggi modesti nel cuore di Roma. Da via Giulia al Celio e via Veneto fino al Tufello. Il quartiere lo ricorda: l’anno scorso il murale gigantesco su una delle palazzine Ater e quello più piccolo realizzato da Harry Greb in via Capraia. Tra i progetti quello di intitolargli un teatro in zona e il mercato rionale. Oggi la consegna della targa a Piazza degli Euganei.

Una targa al Tufello per Gigi Proietti

“Ad un anno dalla scomparsa dell’immenso artista Gigi Proietti, uno dei simboli più importanti di Roma e della romanità , una targa a Piazza Euganei al Tufello per ricordarlo e tenere viva la sua memoria a partire dal quel quartiere orgoglioso di aver dato i ‘natali’ al grande attore romano. Un momento importante per celebrare la sua memoria ma anche per rimettere al centro dell’azione amministrativa l’impegno concreto a proseguire l’azione di riqualificazione e rilancio di un Mercato importante come quello del Tufello” - ha detto a margine dell’iniziativa il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “Da qui vogliamo ripartire. Rilanciare l’economia del territorio attraverso opere pubbliche con la grande ambizione di trasformare i nostri mercati rionali in mercati europei. La consegna della targa per ricordare Gigi Proietti ma altresì come simbolo tangibile per non dimenticare quanto promesso alla Presidente del Mercato, agli operatori, ai cittadini e cittadine oggi presenti”.