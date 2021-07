Tufello, al via la promozione condivisa dei Beni Comuni

Giovanni Caudo, Presidente del Municipio Roma III, Stefano Sampaolo, assessore all’urbanistica del Municipio Roma e Claudia Pratelli, Assessora alla scuola del Municipio Roma III hanno annunciato l’inizio della sperimentazione municipale di promozione condivisa dei Beni Comuni da parte dell’amministrazione.

Il Laboratorio Puzzle del Tufello

L’iniziativa parte lunedì 5 luglio con il riconoscimento del valore sociale del “Laboratorio Puzzle” del Tufello. “Il Laboratorio”- dichiara Caudo- “rappresenta un luogo di promozione di attività gratuite nei campi dell’aggregazione sociale, della cultura, della formazione, dell’assistenza, della tutela e dell’orientamento socio-legale, della progettazione e della ricerca, nonché del coworking”.

Nella nota, Caudo sottolinea come per il progetto è stato avviato un percorso di coprogettazione che ha portato all’elaborazione della bozza di un patto di collaborazione con l’associazione Meta21 A.P.S. per l’amministrazione condivisa della porzione dell’immobile di Via Monte Meta 21 in carico al Municipio Roma III. La bozza è stata successivamente approvata dalla Giunta e ora è proposta all’approvazione del Consiglio municipale. Questo rappresenta solo l’inizio di una fase di sperimentazione che vede i pubblici uffici lavorare assieme ai residenti alla coprogettazione di un patto di collaborazione per la gestione condivisa dell’area verde attorno al Casale di Via Camerini.

Le leggi

L’iniziativa è supportata dalla legge 118 della Costituzione italiana che prevede che “gli enti territoriali favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Questa legge ha fatto da traino alla legge n.10 sulla ‘Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni’ approvata dalla Regione Lazio nel 2019.