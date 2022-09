Tufello polo culturale e sportivo: parte da qui la città dei 15 minuti

La rigenerazione del Tufello. Parte da qui l’ambizione del Municipio III di fare del proprio territorio un esempio virtuoso di “città della prossimità” in cui i luoghi di aggregazione vengono rigenerati, il territorio dotato di servizi più vicini e accessibili.

Il progetto per Tufello “città dei 15 minuti”

La Giunta Capitolina ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione degli interventi pilota che contribuiranno alla costruzione dell’idea della “città dei 15 minuti”, uno dei pilastri del programma elettorale del sindaco Gualtieri. Quindici masterplan, con la fase di realizzazione delle opere che il Campidoglio promette di avviare “entro il 2023”, che prevedono un budget di 1,5 milioni di euro per ogni Municipio.

La rinascita del centro sportivo Detroit

Piazza Sempione punta sul Tufello. Tra gli obiettivi specifici indicati dal Roma Montesacro c’è la realizzazione di campi sportivi, area ludica e chiosco al Detroit: l’impianto sportivo abbandonato da anni, di recente occupato e poi liberato. Un “polo della socialità” che il quartiere attende ormai da tempo. Ma non solo. Il Municipio III vuole la riqualificazione della piscina nella scuola Monte Ruggero e l’implementazione dei servizi della Biblioteca Ennio Flaiano, l’unica del territorio in attesa del nuovo polo civico culturale nella ex scuola Parini.

Piazza degli Euganei pedonale

Dopo Piazza Sempione, pedonalizzazione prevista anche per piazza degli Euganei che dovrà anche essere ridisegnata. Intorno al cuore pulsante del Tufello previste opere di pavimentazione semi-permeabile e superamento delle barriere architettoniche; illuminazione a risparmio energetico; implementazione delle alberature a filare e griglie di protezione per alberi. Anche per gli spazi esterni del Mercato di Val Melaina il Municipio III promette la rinascita: nel progetto previsti la realizzazione di pavimentazione, illuminazione e arredo urbano. Nell’intervento spazio anche alla realizzazione di una rotatoria verde tra via Vigne Nuove, via Capraia e via Monte Resegone mentre nel parco su via Antonio De Curtis, oltre a sentieri pedonali e percorso salute con attrezzi, arriveranno area ludica e area cani.

La fase 2 del progetto

Gli obiettivi da raggiungere e gli interventi strategici da attuare sono stati indicati, la prossima fase del programma prevede la redazione di un Masterplan per la riqualificazione degli ambiti selezionati finalizzato a individuare le soluzioni progettuali. Dopo l’approvazione del Masterplan saranno individuati un primo gruppo di interventi che saranno realizzati nel corso del 2023 (per un totale di 22,5 milioni di euro) e un secondo gruppo per i quali è previsto il ricorso a concorsi di progettazione.