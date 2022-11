Manca la corrente: bambini della materna rimandati a casa

Niente corrente e bambini rimandati a casa. Succede alla scuola dell’infanzia Monte Massico, nel quartiere Tufello. Quando il personale scolastico è arrivato per aprire il plesso dopo il week end l’amara sorpresa: luci spente e freezer della mensa scongelati. Così la scuola ha avvisato le famiglie che, con qualcuno già arrivato davanti ai cancelli, hanno dovuto trovare soluzioni alternative al lunedì dei loro bambini.

"Ennesimo ‘scherzetto’ per le famiglie. I bambini non sono potuti entrare nel plesso per mancanza di corrente, i congelatori nei locali della cucina sono dunque rimasti spenti e in questi minuti il personale sta portando via i cibi che naturalmente non possono essere più consumati. È già la seconda volta, in soli trenta giorni, che le famiglie subiscono questo tipo di disagio. Tutto ciò è inaccettabile” - tuona il capogruppo di FdI in Municipio III, Manuel Bartolomeo, chiedendo al presidente di intervenire “per mettere fine a questi assurdi disservizi".

Il guasto nella scuola del Tufello

Un guasto probabilmente dovuto al maltempo. “I tecnici sono prontamente intervenuti e intorno alle 10:30 hanno individuato la causa che ha portato alla mancanza di corrente, si tratta di un lampione esterno che con il maltempo ha preso acqua. Per ripristinare l’elettrcità nella scuola dell’infanzia - spiega a RomaToday l’assessora alla Scuola in Municipio III, Paola Ilari - è stato necessario separare la linea esterna da quella interna”. Materna riaperta in tarda mattinata.

La riqualificazione della materna Monte Massico

“Siamo dispiaciuti per il disagio arrecato alle famiglie, da sempre la nostra premura - sottolinea Ilari - è quella di dare servizi di qualità e sostegno. Siamo intervenuti prontamente e già da questa mattina la scuola è operativa”. Pasti garantiti. “Teniamo molto a quella struttura scolastica, tant’è che abbiamo dato incarico ad una ditta per la completa riqualificazione di tutta la pavimentazione esterna: un lavoro grande - evidenzia Ilari - per dare ai bambini una scuola più decorosa e accogliente”.