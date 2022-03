La nuova vita della scuola del Tufello: abbandonata da 15 anni sarà “polo civico culturale”

L’ex scuola Parini sarà il polo civico culturale e d’innovazione del Municipio III. La riqualificazione della storica scuola elementare del Tufello rientra infatti nei nove progetti che saranno finanziati con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell’ambito del piano da 50 milioni di euro che il Campidoglio ha varato per la valorizzazione e il potenziamento delle biblioteche di Roma.

La scuola Parini sarà polo civico culturale e d'innovazione

Rinasce dunque uno dei simboli di Montesacro, da quindici anni diventato un monumento all’abbandono. Si perchè la scuola Parini, chiusa nel 2008 per lavori di ristrutturazione, non ha mai riaperto i battenti. Nel corso degli anni numerose le occupazioni subite: da Casapound che nel 2011 ne chiedeva la destinazione a famiglie in emergenza abitativa, al presidio popolare del 2013 con gli attivisti di Repubblica Romana a sottolineare la necessità di restituire quello spazio culturale al quartiere. Ma l’edificio di piazza Capri è rimasto sempre vuoto e abbandonato. Li il municipio III guidato allora dal presidente Giovanni Caudo avrebbe voluto realizzare un polo geriatrico ma, come affermato dallo stesso ex minisindaco a RomaToday, per il voto contrario dell’istituto comprensivo alla cessione dello stabile non se n’è fatto più nulla. Nonostante il reperimento dei fondi dalla Regione Lazio. Oggi, come da quattordici anni a questa parte, giace decadente e vuota. Tornerà a nuova vita grazie ad un investimento di circa 6 milioni e mezzo di euro.

Il futuro della ex scuola Parini

Il progetto di riqualificazione dell'edificio principale composto da 4 piani, risalente agli anni 40' del XX secolo, prevede la realizzazione di una biblioteca/centro culturale con al primo piano le aule studio, al secondo piano spazi da dedicare a laboratori e al coworking e al terzo piano aree polifunzionali. L'edificio secondario di un piano, attualmente destinato a casa del custode, diventerà invece una biblioteca per bambini e ragazzi. “Iniziamo così, grazie agli strumenti della rigenerazione urbana, a disegnare la nostra idea di città, valorizzando gli immobili in disuso per ridurre le diseguaglianze sociali, avvicinare i luoghi di lavoro ai luoghi di residenza e favorire la promozione socio-culturale nei quartieri più vulnerabili” - ha commentato Riccardo Corbucci, consigliere comunale del Pd. La scuola Parini “non sarà però una semplice biblioteca, ma un vero centro culturale polivalente e innovativo, aperto con orari estesi e dotato di spazi liberi d'incontro e sperimentazione. Facilmente raggiungibile, perché posto nelle immediate vicinanze delle fermate metro Conca d'Oro e Jonio, il nuovo centro culturale offrirà un servizio pubblico fondamentale per sostenere e promuovere attività culturali e associative”.

"Valorizzazione dell'esistente e recupero di strutture abbandonate sono al centro della nostra azione amministrativa, un lavoro di sinergia e confronto con il Campidoglio e la Giunta Gualtieri, sapendo cogliere la grande opportunità del PNRR è l'unico modo per dare risposte alla Città” - hanno aggiunto i consiglieri dem del Municipio III, Filippo Maria Laguzzi e Federica Rampini.

La riqualificazione della biblioteca Flaiano

Roma Montesacro che vedrà anche la riqualificazione della biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero; la storica biblioteca del Municipio che, insieme alle 21 biblioteche di Roma, vedrà una serie di interventi dalla sostituzione di infissi, dei corpi illuminanti con LED, installazione di pannelli fotovoltaici, postazioni di bike sharing sino alla riqualificazioni delle aree verdi circostanti.