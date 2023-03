La scuola nella "Shangai di Roma" nata 90 anni fa per educare le ragazze orfane

Il 19 marzo 2023 l’Istituto Scolastico Paritario “Caterina Cittadini” compie 90 anni di presenza a Roma, nel quartiere Tufello.

Il Tufello "Shangai di Roma"

Nel marzo del 1933, un gruppo di suore orsoline arriva a Val Melaina. Sono originarie di Somasca, un piccolo centro vicino Lecco. Avevano il sogno di aprire una missione in Cina ma il vicariato chiede loro di spostare la meta: ‘scendete a Roma. Occupatevi dell’educazione dei bambini del Tufello, la Shangai della Capitale’. Quando le sorelle arrivano non trovano né una chiesa né le strade”. Hanno dato così vita alla scuola Caterina Cittadini che esiste ancora oggi, in via del Gran Paradiso.

L’estratto da “Come eravamo. Montesacro 1852-1950” di Antonio Tiso, racconta la nascita della scuola che dalla materna alle medie ospita nelle sue classi centinaia di bambini. Un punto di riferimento nel quartiere per molte generazioni di studenti e genitori.

All’origine della fondazione dell’Istituto religioso ci sono due donne, le sorelle Caterina e Giuditta Cittadini, che nel 1832 fondano una scuola per ragazze orfane, impossibilitate a frequentare la scuola comunale, o provenienti da paesi lontani. Da sempre l’Istituto romano promuove una formazione umana, spirituale e culturale che vede un’ampia collaborazione delle famiglie.

Le celebrazioni per i 90 anni della Caterina Cittadini

La scuola Caterina Cittadini, da 90 anni al Tufello. Per festeggiare la ricorrenza l’Istituto ha deciso di organizzare alcuni momenti di incontro, formazione, preghiera e divertimento aperti a tutta la comunità del quartiere. Si inizia sabato 18 marzo alle ore 9:30, con una tavola rotonda presso la attigua chiesa del SS. Redentore dal titolo "La Missione di educare", organizzata insieme al Gruppo AGESCI Roma 171 Montesacro. Contemporaneamente, i bambini e i ragazzi di tutti e tre i cicli di studio, guidati dai loro insegnanti di motoria e dall'associazione sportiva Montesacro, inaugureranno un torneo sportivo che continuerà a svolgersi nel corso della rimanente parte dell'anno scolastico.

Domenica 19 marzo alle ore 11.30, sempre presso la parrocchia del SS. Redentore, si svolgerà infine una messa commemorativa, celebrata dal Vescovo Emerito S.E. Mons. Guerino Di Tora, in ricordo della data esatta dell'arrivo delle prime suore, il 19 marzo 1933.