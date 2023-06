Nasce il Portierato Sociale: il servizio di assistenza ai cittadini del terzo municipio

Lunedì 26 giugno nel municipio III in via Monte Ruggero 30 alle ore 16:00 saranno inaugurati gli spazi del "Portierato Sociale", il servizio di prossimità per i cittadini che sarà aperto al pubblico da lunedì 3 luglio 2023.

Lo spazio sarà dedicato al supporto dei residenti in difficoltà che saranno aiutati nell’usufruire dei servizi presenti nel territorio. Qui sarà possibile trovare informazioni sui servizi sociosanitari del quartiere, indicazioni sull'accesso alle risorse, sostegno per le ricerche su web e per l'inserimento di richieste di servizi on line, aiuto per il disbrigo pratiche, anche attraverso l'accompagnamento presso altri uffici. In più altre prestazioni sociosanitarie dedicate ai più fragili. Gestirà il servizio l’Associazione Anteas per conto del municipio III.

Questi gli orari del Portierato Sociale: