Nel centro per la famiglia riparte Muncraft: laboratori e cineforum per i ragazzi

Sono stati gli stessi ragazzi del centro ad attaccare la nuova targa e sancire così la ripartenza del centro aggregativo Muncraft: un servizio promosso dal Municipio III e gestito dalle cooperative Rifornimento in volo e Antropos.

Il centro aggregativo Muncraft

Le attività sono state avviate da gennaio di quest’anno e si svolgeranno per tutto il corso del 2022. Ad ospitare il centro aggregativo Muncraft la sede di via Tofano, 90 a Vigne Nuove: la stessa dove sorge il centro per la famiglia inaugurato quattro anni fa dall’allora giunta grillina guidata da Roberta Capoccioni.

Un'immobile di 400mq circa, di proprietà pubblica, recuperato e ristrutturato dall'amministrazione del Montesacro che li, un quei locali da tempo dimenticati, ha deciso di porre un importante servizio per la cittadinanza. Per famiglie, figli e genitori in difficoltà.

Le attività per ragazzi nel centro per la famiglia di Vigne Nuove

Muncraft è entrato a far parte del circuito con le sue attività pomeridiane e l’educativa “diffusa”: educativa di strada, interventi nelle scuole o in altri contesti sociali del territorio municipale. Tutti i pomeriggi poi, dalle 15.30 alle 18.30, nel cuore di Vigne Nuove laboratori educativi creativi espressivi, uno spazio compiti pomeridiano, cineforum, attività di gioco, conoscenza del territorio a disposizione dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni del Municipio III.

A Muncraft è inoltre presente uno sportello di ascolto rivolto ai ragazzi e ragazze e ai loro genitori: il servizio è attivo tutti i ??????? e si può prendere appuntamento telefonando o lasciando un messaggio al 3208942760.

"E' un progetto a cui teniamo molto, soprattutto in questo periodo complicato per gli adolescenti e i giovani. Lo sportello di ascolto è oltre che per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, ma anche per i genitori. Anche i laboratori con attività e giochi, e l'aiuto per i compiti, sono una prima risposta per venire incontro alle richieste delle famiglie" - ha commentato l'assessora al Sociale del Municipio III, Maria Romano.