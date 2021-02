Tufello, ecco il murale gigante per Valerio Verbano: dominerà il corteo antifascista del 22 febbraio

L'opera realizzata dallo street artist Jorit sulla facciata di una delle palazzine di via delle Isole Curzolane: “Ancora tra cento anni ci sarà chi curerà questa ferita che non guarisce mai”

Dopo settimane di lavoro nel cuore del Tufello è in via di ultimazione il murale dedicato a Valerio Verbano: il giovane militante di Autonomia Operaia ucciso con un colpo d’arma da fuoco in un agguato nella sua casa di via Monte Bianco. Era il 1980. Un delitto, rivendicato dai Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari), ancora senza colpevoli: senza quelle verità e giustizia che la madre Carla ha inseguito fino al giorno della sua scomparsa, nel giugno 2012.

Tufello, un murale gigante per Valerio Verbano

A realizzare l’opera sulla facciata di una delle palazzine di via delle Isole Curzolane il celebre street artist Jorit, già noto per i murales di Maradona e del San Gennaro “operaio”. Un omaggio pensato dalle realtà sociali e antifasciste del Tufello per il 40esimo dalla morte di Valerio Verbano, ma rimandato per il sopraggiungere della pandemia da Coronavirus.

L'opera di Jorit al Tufello in memoria di Valerio Verbano

Nei giorni scorsi gli ultimi ritocchi al ritratto. “Un'opera d'arte che abbiamo fortemente voluto. Mentre la street art cala sempre più spesso sui territori periferici per ‘valorizzarli’, senza che il contenuto e le modalità dell'opera siano di solito discussi con nessuno, in questo caso è stata la nostra comunità a chiedere ad autorganizzarsi per la realizzazione di questo murales, a coinvolgere l'artista secondo noi perfetto, a reperire i fondi necessari a realizzarlo e a coinvolgere le istituzioni locali” - hanno scritto gli attivisti del centro sociale Astra di via Capraia.

Un’opera d’arte realizzata perchè il ricordo di Valerio Verbano non svanisca. “Ancora tra cento anni ci sarà chi curerà questa ferita che non guarisce mai” - dicono i ‘compagni’ del Tufello. Già annunciato il corteo del 22 febbraio: quello che ogni anno, in occasione dell’anniversario della morte del giovane, si snoda tra le strade del Roma Montesacro per ricordare Valerio Verbano e ribadire i principi dell’antifascismo.