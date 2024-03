Vigne Nuove in lutto. È morto Luciano Gagliardi il “combattente” del quartiere

Vigne Nuove piange Luciano Gagliardi, lo storico presidente del comitato di quartiere. L’uomo si è spento ieri dopo aver lottato per mesi contro una malattia. Tante negli anni le battaglie portate avanti da Gagliardi affinché quella zona della città ricevesse maggiori servizi, contro la cementificazione e la tutela del verde. Sempre al fianco dei più deboli.

Vigne Nuove piange Luciano Gagliardi

Un impegno civico appassionato e costante che ha fatto dell’ex ferroviere il “combattente” di Vigne Nuove. Sono in tanti a ricordarlo. “Una persona eccezionale” scrive il comitato di quartiere Vigne Nuove. “Una persona che ha incarnato altruismo e senso civico e un affetto ‘filiale’ per il suo quartiere” il messaggio di Daniele Di Clementi, presidente del CdQ Talenti Insieme.

I messaggi di cordoglio

“Il territorio perde una persona che si è sempre spesa per rendere migliore il quartiere” ricorda Patrizia, una cittadina. “La tua forza, l'impegno, l'amore che mettevi in tutte le battaglie che facevi e in cui mi coinvolgevi saranno il mio faro. Porterò sempre con me, ovunque, i tuoi insegnamenti e, ti prometto, continuerò le tue battaglie perché, anche quando litigavamo, ci confrontavamo sempre con il sorriso. Ho imparato tanto da te e mi mancherai per sempre, ho perso davvero tanto. Che la terra ti sia lieve Luciano e da lassù non smettere di aiutarmi ad aiutare gli altri come facevi tu” le parole di Anna Punzo, ex consigliera Pd in Municipio III. “Ci siamo attaccati per tredici anni, avevamo idee politiche distanti. Te ne sei andato, Vigne Nuove non ti scorderà” il messaggio di cordoglio del consigliere di FdI, Manuel Bartolomeo. I funerali di Luciano Gagliardi si terranno mercoledì 20 marzo alle ore 15 nella chiesa Sant'Assunta di via Capraia.