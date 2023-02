Scuola, occupato il liceo artistico del Tufello. La preside: "Eventuali danni saranno risarciti"

Dopo un mese di tranquillità, ricominciano le proteste studentesche a Roma. L'ultimo fu l'alberghiero di Casal Bruciato, adesso a essere occupato è l'artistoc "Donato Bramante", ex Via Sarandì al Tufello, nel III municipio. La protesta è iniziata il 20 febbraio.

Dalla cogestione all'occupazione: protesta al "Bramante"

Il collegio docenti, come si legge sul sito dell'istituto superiore, nelle scorse settimane aveva "concesso di effettuare una settimana di cogestione". In sostanza, dal 27 febbraio al 3 marzo la comunità studentesca avrebbe potuto organizzare corsi alternativi "in un clima di cooperazione e dialogo", permettendo a chi avesse voluto di frequentare comunque le lezioni regolarmente. Poco dopo le 6 di lunedì 20 febbraio, invece, un gruppo di studentesse e studenti ha scavalcato il cancello di ingresso e tramite una finestra - così comunicano dalla scuola - si è introdotto nell'edificio, prendendone possesso.

La preside: "Dialogo disatteso"

"Il dialogo così è assolutamente disatteso" fa sapere la preside, la professoressa Daniela Crestini. Che avverte: "Eventuali danni verranno fatti rimborsare". La dirigente, nella comunicazione rivolta ai genitori comparsa nella mattinata di lunedì sul sito della scuola, spiega poi che "se la protesta riguarda anche la manutenzione dei locali scolastici - scrive - non credo che lo stato dei locali migliorerà durante questa occupazione anzi, quasi sicuramente, ritroveremo danni ancora maggiori". E aggiunge, riferendosi a una delle rivendicazioni degli occupanti: "La chiusura di alcuni bagni - si legge - è dovuta ad atti vandalici compiuti dagli alunni, che hanno rotto i tubi di scarico dei water salendoci sopra e hanno divelto le maniglie. I bagni, comunque, sono stati riaperti quasi subito".

Le rivendicazioni degli occupanti

Dal canto loro gli occupanti fanno sapere che quella iniziata all'alba del 20 "non è una denuncia contro il corpo docenti - dicono - bensì un atto di protesta da parte di noi alunni contro le decisioni di un governo opprimente, che si riversano su un sistema scolastico poco efficiente. Vogliamo appellarci a quello che riteniamo debba essere il ruolo fondamentale della scuola: incoraggiare l’autonomia di pensiero e formare dei cittadini capaci di incidere attivamente all’interno della società in cui vivono". Andando più nello specifico delle rivendicazioni dei "bramantini", gli occupanti denunciano "carenza di materiali per i laboratori dell’indirizzo figurativo - scrivono nel comunicato che accompagna la protesta - che costringe le famiglie a farsi carico di spese aggiuntive che dovrebbero essere sostenute dalla scuola". E ancora il caro libri, la situazione dei trasporti pubblici, la salute mentale ("il nuovo governo ha rifinanziato il bonus psicologo, ma con un taglio dell'80% e questo aggrava il disagio dei giovani che non possono permettersi le cure adeguate").