Dai cortili delle case popolari al liceo: è caccia al serpente che spaventa il quartiere

Nel cortile delle vicine case popolari è caccia al serpente, così anche nel Liceo Aristofane scatta l’allerta. “Massima precauzione nella frequentazione degli spazi esterni”, è questo l’invito che la dirigente scolastica, Raffaella Giustizieri, ha rivolto a tutti gli studenti della scuola di via Monte Resegone.

Il serpente che si aggira per il Tufello

Si perchè sebbene i primi avvistamenti dell’animale nei lotti del Tufello risalgano a metà settembre, nonostante pure qualche perlustrazione in zona, il serpente non è mai stato catturato. Ora c’è chi tra gli studenti giura di averlo visto aggirarsi nel cortile della scuola. La dirigenza del liceo si è così subito attivata per tranquillizzare ragazzi e genitori, per garantire loro la massima sicurezza.

Nel liceo scatta la caccia al serpente

“Il corpo Forestale dei Carabinieri, intervenuto in perlustrazione del giardino della scuola, ha escluso, basandosi sulla descrizione fatta dalla testimone, che il rettile avvistato possa essere la vipera in questione” - informa la preside nella circolare diramata. Tuttavia in questi casi la prudenza non è mai troppa e quindi l’invito alla comunità scolastica di prestare la massima precauzione nella frequentazione degli spazi esterni e, in caso di avvistamento, a darne immediata comunicazione alla vicepresidenza perché possa far intervenire chi di competenza. “E’ importante poter fornire, nel modo più dettagliato possibile, elementi descrittivi del rettile avvistato”, cosicché gli esperti possano capire se si tratti di un biacco, di una vipera o di altro.

L'invito: "Ater e Città Metropolitana facciano bonifica straordinaria"

Ma in quella parte del Tufello sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il serpente: nonostante sia sparito da qualche giorno restano i timori. “Le persone sono spaventate, gli anziani non escono più. L’Ater - accusa Marta Marziali, consigliera di Italia Viva in Municipio III - ancora non ha fatto nulla, non c’è stata alcuna pulizia che avrebbe garantito agli abitanti dei palazzi maggiore sicurezza. Ora, nonostante la scuola abbia messo in campo tutto quel che era in suo potere, anche i genitori e gli studenti sono in allarme ma anche li Città Metropolitana non ha effettuato alcun intervento di pulizia e diserbo per rendere il cortile pienamente fruibile e sicuro. Eppure le bonifiche sono il segnale più importante che si potrebbe dare ad una comunità spaventata. Quel che accade è incredibile - sottolinea Marziali - al Liceo Nomentano sono entrati i cinghiali, da alcune scuole segnalano la presenza di topi, all’Aristofane la vipera: è una sorta di zoo e questa è una situazione tutta dovuta allo stato d’incuria. Bisogna che ci sia l’impegno da parte di tutti - è l’invito della consigliera - per rendere gli ambienti salubri e bonificati”.