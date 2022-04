I fondi del Pnrr per recuperare gli impianti sportivi decadenti della periferia

Il Municipio III vuole recuperare i suoi impianti sportivi storici e in questi anni caduti in disuso, divorati da incuria e abbandono. Il parlamentino di Piazza Sempione ha infatti approvato due atti che mirano a restituire alla cittadinanza il campo Sacerdoti, ex Delle Vittorie, e il Detroit.

Ex Detroit: il campo perduto del Tufello

“A seguito del lavoro portato avanti in queste settimane, anche in sinergia con la Commissione Sport Capitolina presieduta da Fernando Bonessio, possiamo oggi chiedere al dipartimento Programmazione e Attuazione Urbaninistica e all’Assemblea Capitolina di provvedere alla correzione di un mero errore cartografico che impedisce di procedere con la riqualificazione del Detroit” - ha fatto sapere il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. Si perchè l’avviso pubblico per la rinascita del campo di via Monte Ruggero, nel cuore del Tufello, era stato pubblicato nel giugno del 2021 ma da allora ben poco si è mosso.

Campi di calcio, quelli dell’ex Detroit, sui quali da anni non gioca più nessuno, divorati dai rovi e dall'incuria; fontanelle a secco, spogliatoi e docce fagocitati dalla muffa, reti divelte, panchine logore così come il manto erboso teatro in passato di allenamenti e partite al cardiopalma. Slanci sportivi di cui li, in via Monte Ruggero, non è rimasto nemmeno l'eco. Nel 2018 lo stanziamento di 250mila euro da parte della vecchia giunta grillina presieduta dalla minisindaca Roberta Capoccioni. Poi l’ulteriore impegno dell’amministrazione presieduta da Giovanni Caudo che, dopo gli interventi di consolidamento e l'avvio dell'iter burocratico, aveva approvato l’Avviso Pubblico rivolto ad operatori economici interessati a presentare proposte di partenariato pubblico-privato (PPP) finalizzate all'affidamento dei lavori di riqualificazione ed alla correlata gestione del centro sportivo.

I fondi del Pnrr per l’ex Delle Vittorie oggi Sacerdoti

L’ex Detroit come il vecchio Delle Vittorie, anch’esso in attesa di tornare agli antichi fasti sportivi. Un rilancio che potrebbe passare dai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). “Abbiamo chiesto all’Amministrazione Capitolina la possibilità di riqualificare i due impianti sportivi con i fondi del Pnrr” - ha sottolineato Marchionne. “Siamo sicuri che sia nell'interesse di tutte e tutti procedere celermente in tal senso. Crediamo che i luoghi dello sport abbiano un elevato valore sociale e aggregativo e che quartieri come il Tufello e Vigne Nuove abbiano un gran bisogno di spazi per la pratica e la promozione dello sport di base, restituendo alle ragazze e ai ragazzi dei nostri quartieri occasioni di incontro, scambio, crescita”.