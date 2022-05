Tufello, occupato l'ex Detroit. Ora a gestirlo sono gli abitanti del quartiere

Circa 100 attivisti del Tufello e di Montesacro hanno occupato i campi abbandonati del centro sportivo ex Detroit di via Monte Ruggero lo scorso sabato 14 maggio. Un gesto forte che ha riportato al centro del dibattito il futuro dell’area, in attesa da anni di un intervento di recupero. Ora gli attivisti stanno gestendo lo spazio che è stato da loro ribattezzato “Parco Sor Romano”, in onore del vecchio gestore dell’area.

Ex Detroit abbandonato dal 2015

I campi sono abbandonati ormai dal 2015 e l’usura del tempo si vede ad occhio nudo. Rovi ed erbacce spuntati ovunque, fontanelle rotte e spogliatoi impraticabili. Il centro nel cuore del Tufello ha iniziato il suo declino quando l’associazione sportiva “Detroit”, che aveva l’area in gestione del 2005, ha smesso di operare nell’impianto.

A febbraio 2018 il Municipio III, sotto la guida della grillina Roberta Capoccioni, aveva stanziato 250mila euro per il recupero del centro sportivo pubblico. Soldi che sarebbero serviti per il recupero dei tre campi di calcetto, le docce, altre aree coperte.

Nel 2021, con Giovanni Caudo presidente, arriva l’avviso pubblico rivolto ad operatori economici interessati a presentare proposte di partenariato pubblico-privato (PPP) finalizzate all'affidamento dei lavori di riqualificazione ed alla correlata gestione del centro sportivo.

L’occupazione dell’ex Detroit

Gli attivisti, sabato 14 maggio, hanno occupato l’area ed hanno affisso dei fogli per spiegare il perché di questo gesto. “Seppur lasciato a se stesso dalle istituzioni, l’ex Detroit non è stato invece dimenticato dalle persone che abitano al Tufello, che su quei campi sono cresciuti e di quei campi hanno fatto uno spazio di socialità, nonostante le catene ai cancelli. Quei campi – si legge - sono ancora vissuti e attraversati quotidianamente da tantissimi e tantissime, soprattutto ragazzi e ragazze in cerca di spazi di aggregazione non commerciali”.



Secondo gli attivisti, ai pochi interventi pubblici per mettere in sicurezza l’area “non è seguita la volontà di riaprire quei campi alla cittadinanza del quartiere. L’amministrazione municipale aveva anche promulgato una manifestazione d’interesse che, vista la gravosità delle richieste, avrebbe fatto finire l’impianto nelle mani di qualche ricca catena del settore sportivo e del “benessere”, tradendo la sua vocazione pubblica. Al momento il bando non è arrivato a un’assegnazione, e si apre la possibilità di fare dell’area un parco pubblico”.

La richiesta degli occupanti è che “l’area diventi un parco pubblico e un punto dove poter praticare sport gratuitamente; vogliamo inoltre che ritorni ad essere quello che è stato e che di fatto continua a essere, un punto centrale di incontro, di svago e socialità come pochi ce ne sono al Tufello. Non accetteremo quindi nessuna decisione sull’area che non sia presa insieme agli abitanti del quartiere”.

Ex Detroit, serve una modifica al piano regolatore generale

Il nodo principale legato all’area è quello relativo ad un errore cartografico. Il processo amministrativo avviato dalla passata governance per dare in gestione l’impianto sportivo si è fermato quando la direzione tecnica ha evidenziato l’impossibilità a procedere perché l’impianto sportivo di proprietà comunale è individuato al catasto, nel piano regolatore generale vigente, come “città storica”. Per fare qualsiasi intervento, quindi, serve prima che quello spazio diventi nel prg “verde, servizi pubblici di livello locale”. Di questo dovrà occuparsene l’assemblea capitolina che dovrà deliberare una modifica al piano regolatore generale.



Paolo Marchionne: “L’ex Detroit resti pubblico”



“Sabato mattina sono stato lì e ho inteso il gesto degli attivisti come una manifestazione simbolica – afferma a RomaToday il presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne - c’è necessita di spazi pubblici e c’è volontà, dal mio punto di vista, di non dare seguito alla manifestazione di interesse che c’era stata per cercare un soggetto privato che completasse e gestisse l’impianto. Credo fortemente in questo vista anche l’ultima esperienza del municipio. Abbiamo allestito nuovi impianti di playground pubblici, come al parco della Cecchina o a Sacco Pastore, che stanno avendo un grande successo”.



Marchionne insiste: “Per l’ex Detroit vogliamo mettere a disposizione della cittadinanza una vera e propria piazza sportiva per l’aggregazione dei ragazzi e delle ragazze e anche dei più anziani. Abbiamo raccolto suggerimenti anche da chi, sabato mattina, ripuliva l’area e siamo d’accordo sul fatto che serviranno anche giochi per bambini. Dovrà essere un luogo di incontro, attraversabile da tutti e senza ingressi a pagamento. Abbiamo già un progetto in questo senso per la riqualificazione del parco, bisogna trovare i soldi ed avere una tempistica affinché sia fruibile il prima possibile. Avevamo provato a chiedere all’assessorato allo sport di Roma Capitale di inserire quello dell’Ex Detroit nei progetti del Pnrr ma sono state fatte altre scelte. Questo però non ci scoraggia”.



Ora il Tufello gestisce l’ex Detroit



“Essendo un parco abbiamo fatto una precisa scelta per renderlo pubblico e comune – spiega a RomaToday Tommaso, uno degli attivisti - abbiamo messo una catena all’ingresso. Le chiavi le hanno gli occupanti, un folto gruppo di abitanti del Tufello. Ci occuperemo di mettere a posto delle cose, come già stiamo facendo, come le reti di protezione, le porte da calcio. Stiamo pulendo i campi per cercare di riconsegnare questo spazio alla comunità. Intanto apriamo l’impianto la mattina e lo richiudiamo la sera. Abbiamo occupato questo spazio con l’idea di tenerlo sempre aperto e gratuito per tutti. È stato un percorso condiviso e che vogliamo portare avanti nel lungo periodo”. Giovedì, intanto, alle 18:30, si terrà proprio presso i campi dell’ex Detroit un’assemblea pubblica organizzata dagli attivisti.