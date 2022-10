Il campo abbandonato rinascerà come impianto: naufraga il progetto della piazza sportiva

L’ex Detroit dovrà rinascere come centro sportivo di livello locale. E’ questo l’indirizzo approvato dal parlamentino del Roma Montesacro sul campo dell’ex Detroit, un tempo polo di sport e socialità del Tufello ma da anni in stato di completo abbandono e incuria. Campi di calcio sui quali non gioca più nessuno, divorati dai rovi e dall'incuria; fontanelle a secco, spogliatoi e docce fagocitati dalla muffa, reti divelte, panchine logore così come il manto erboso teatro in passato di allenamenti e partite al cardiopalma.

L'ex Detroit, inattività e abbandono

Rientrato nella disponibilità dell’amministrazione municipale nel 2015, dopo anni di inattività e con una morosità dell’ultimo gestore di 540mila euro, nel corso del tempo, nonostante i numerosi tentativi, quel centro sportivo non è mai risorto. Oggetto di atti vandalici e occupazioni. Di recente l’ennesima doccia fredda con l’ex Detroit a non rientrare tra gli impianti destinatari dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il Consiglio del Municipio III lo vuole impianto sportivo pubblico

Così a quasi sei mesi dall’ultima occupazione da parte di alcuni cittadini che avrebbero voluto avviare l’auto gestione dell’area per farne un parco pubblico e un punto dove poter praticare sport gratuitamente, il consiglio di Piazza Sempione è tornato sul tema indicando la strada: il presidente del Municipio e la Giunta Municipale, tramite l’Ufficio Tecnico, dovranno dare riscontro alla richiesta del Dipartimento PAU - si legge nel dispositivo della mozione di impegno presentata da tutte le forze di opposizione - “finalizzata alla nuova destinazione urbanistica dell’area dell’impianto sportivo di via Monte Ruggero per l’approvazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un centro sportivo di livello locale”.

Un caso quello dell’ex Detroit tra quelli che nelle settimane scorse ha spaccato il Pd di Montesacro che comunque in Aula ha votato favorevolmente il documento, non senza qualche mal di pancia evidenziano le opposizioni. L'idea del minisindaco Paolo Marchionne era infatti quella di fare dell'area dell'ex Detroit "una vera e propria piazza sportiva per l’aggregazione dei ragazzi e delle ragazze e anche dei più anziani. Un luogo di incontro, attraversabile da tutti e - aveva sottolineato l'indomani dell'occupazione simbolica - senza ingressi a pagamento". Progetto bocciato, anche da parte di alcuni del suo stesso partito, e naufragato con la presa di posizione della maggioranza del parlamentino di Montesacro.

FdI: "Su Dettroit estremistio della maggioranza ko"

Esulta il centrodestra rimarcando lo strappo interno alla maggioranza del minisindaco Marchionne. “I consiglieri di opposizione insieme ad una parte della maggioranza, hanno mandato ko la squadra ‘estremista’ del presidente Marchionne e di fatto li ha obbligati a votare a favore della mozione con la quale l’area dell’ex Detroit al Tufello dovrà andare a bando per procedere all’assegnazione dell’impianto sportivo”- hanno commentato i consiglieri di FdI Manuel Bartolomeo, Giordana Petrella, Serena Troiani e Fabrizio Santinelli. “Cosa più eclatante è che per evitare apertamente la crisi della maggioranza, il presidente Marchionne ha costretto i suoi fedelissimi a votare controvoglia la mozione dell’opposizione. Un triste spettacolo che - incalzano - dovrebbe arrivare presto ai titoli di coda".

M5s: "Per gestione Detroit trasparenza e legalità"

"In questo primo anno di amministrazione nel Terzo Municipio abbiamo avuto numerose occasioni, durante i lavori delle commissioni, le sedute consiliari, incontri pubblici, nelle quali ci siamo occupati dell’impianto sportivo ex Detroit e della necessità di individuare il miglior percorso di recupero per una struttura fondamentale del quartiere Tufello e di tutto il nostro territorio. Non era nostra intenzione tornare a discutere anche oggi (ieri ndr.) del Detroit, ma la mozione presentata dai colleghi di maggioranza (Rampini, Laguzzi e Funghi) nelle scorse settimane, poi ritirata a causa di dissidi interni tra gli stessi componenti dell’attuale maggioranza municipale, ci ha stimolato come opposizione il dovere istituzionale e civico di riproporre l’atto in questione al fine di chiarire politicamente in Consiglio le linee di indirizzo sul futuro dell’impianto sportivo ex Detroit” - hanno commentato a margine del voto i consiglieri M5S del Municipio III, Dario Quattromani e Marina Battisti. “Come opposizione non ci spaventa prendere il carico delle decisioni politiche che la maggioranza non riesce a sostenere, al fine di risolvere una questione aperta da veramente troppo tempo. Era importante per noi che il consiglio votasse questo atto al fine di chiarire l’impronta che intendiamo segua il processo amministrativo che vedrà coinvolta la rinascita del centro sportivo. Legalità nelle decisioni, comunicazione e partecipazione della cittadinanza. L’atto approvato - hanno copncluso i grillini - segna un passaggio fondamentale: il Detroit sarà gestito come abbiamo chiesto, sarà un impianto sportivo municipale e si affronterà il tutto con gli strumenti atti a espletare il bando pubblico e la successiva assegnazione".