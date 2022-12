Lo storico cinema del Tufello sarà demolito e ricostruito. Il progetto di rigenerazione

La Giunta del Municipio III vuole promuovere la procedura di rilascio del permesso a costruire convenzionato alla proprietà dello stabile del Tufello: “Utile per rifunzionalizzazione patrimonio”

In disuso e abbandonato da oltre vent’anni, per l’edificio dove un tempo sorgeva il vecchio cinema Aureo c’è un progetto per la sua completa trasformazione.

Lo storico cinema del Tufello abbandonato da oltre vent’anni

La società Lux et Umbra, proprietaria dell’immobile, ha richiesto un permesso di costruire convenzionato con demolizione e ricostruzione dello stabile, cambio di destinazione d’uso e ampliamento. Addio dunque all’edificio degli anni ‘40 con l’originale pianta a forma di “astronave”: li dove ormai dal 1998 regna solo il degrado l’idea è quella di realizzare appartamenti, negozi e un’autorimessa. Nel piano di ingresso alcuni spazi saranno destinati ad attività culturali per il pubblico.

Il progetto per l’edificio dell’ex cinema Aureo

Così il ricorso al permesso di costruire convenzionato, che ha alla base del suo rilascio una convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico, “risulta utile per disciplinare - si legge in una delibera di Giunta del Municipio III - la cessione degli spazi delle attività culturali all’amministrazione comunale”. Piazza Sempione ha infatti da tempo avviato sul territorio una ricognizione di spazi pubblici e privati dismessi o sottoutilizzati che possano essere rifunzionalizzati e destinati ad attività ed esigenze emerse nel corso di un processo di partecipazione e confronto con i cittadini. “Le proposte di riuso giunte finora sull’ex cinema Aureo - scrivono nella delibera il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessora alla rigenerazione urbana, Biancamaria Rizzo - sono tutte coerenti con la proposta privata di realizzazione di un centro culturale che, da progetto, consta di una sala cinema, uno spazio coworking e uno spazio espositivo, soggetti a cessione a patrimonio capitolino”.

Il Municipio III vuole il recupero dell’ex cinema Aureo

Da qui l’indirizzo da sottoporre al consiglio municipale affinchè si promuova la procedura di rilascio del permesso a costruire convenzionato alla proprietà dello stabile dell’ex cinema Aureo. “La concessione permetterebbe - sottolineano Marchionne e Rizzo - il reperimento di spazi pubblici, rispondendo alle istanze dei cittadini, i quali richiedono di attribuire all’ex cinema Aureo nuove funzioni di carattere culturale e di coworking, come emerso dal processo partecipativo sul riuso degli edifici dismessi”. Una nuova vita per il cinema che è stato al centro della vita sociale e culturale del quartiere negli anni ‘70.

La rigenerazione del Tufello

E con il Tufello indicato come caso prototipale per interventi di riqualificazione che possano fare del quadrante un modello di “città dei 15 minuti”, “anche questa misura - specificano il minisindaco e la sua assessora - è tesa alla rigenerazione del quartiere, al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla sua rifunzionalizzazione per ampliare l’offerta di servizi di prossimità oggi carente”.