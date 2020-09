Crepe su travi e pareti, chiusa una materna: 84 bambini restano senza scuola

Evidenti segni di cedimento di strutture portanti e divisori, lesioni all'incastro tra le travi principali e quelle di sostegno, oltre a lesioni anche oblique e avvallamento del giardino interno. E’ questa la relazione dei vigili del fuoco che hanno precauzionalmente chiuso la materna “Monte Cardoneto”, nel quartiere Tufello. Così 84 bambini sono rimasti senza scuola, proprio a pochi giorni dall’inizio delle attività didattiche.

Crepe su travi e pareti: chiusa la materna Monte cardoneto

“Il problema è che adesso bisogna ricollocare i bambini, con tutti i disagi del caso per i piccoli alunni e per le loro famiglie. E pensare che i tecnici si erano recati nella scuola dell’infanzia per operazione di routine: certo è che se questo intervento tecnico fosse stato fatto prima dell’inizio della scuola si sarebbe potuti intervenire per tempo” - ha commentato la consigliera di FdI in Municipio III, Giordana Petrella.

I bambini del Tufello da ricollocare: la soluzione è nella scuola accanto

Ed è proprio sulla ricollocazione dei bambini che si concentrano gli sforzi di Piazza Sempione. “Il verbale dei Vigili del Fuoco purtroppo segnala che le lesioni, quasi sicuramente dovute a un cedimento delle fondazioni, sono serie e la scuola non tornerà agibile in poco tempo” - ha fatto sapere il minisindaco, Giovanni Caudo. Così a Montesacro si valutano le alternative: i bambini della materna chiusa dai vigili del fuoco potrebbero trovare ospitalità nella scuola adiacente “che - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici del III, Francesco Pieroni - già si è resa disponibile”.

Le classi potrebbero essere ospitate al secondo piano, negli spazi inutilizzati. “Bisogna provvedere alla pulizia, poi, una volta ottenuto il nulla osta dai vigili del fuoco per entrare nell’edificio interdetto, dobbiamo effettuare il trasloco degli arredi. Ci stiamo impegnando affinchè i bambini tornino a scuola già da lunedì”. E’ fiducioso l’assessore Pieroni. Pronto anche il ‘piano B’: il trasferimento nel plesso di via Palmiano, che però si trova a cinque chilometri circa dal Tufello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo chiesto le risorse economiche in via straordinatia per dare un incarico a un ingegnere strutturale e un geologo per accertare lo stato dell'immobile e individuare gli interventi di messa in sicurezza” - ha aggiunto il presidente Caudo. Per iniziare, a quanto si apprende, serviranno almeno 40mila euro. “Dobbiamo anche capire da dove arriva l’allagamento sotterraneo e in che misura la struttura è compromessa. Servirà un intervento complesso per questo, probabilmente, i bambini della materna - l’amara previsione di Pieroni - rimarranno fuori dalla materna ‘Monte Cardoneto’ fino alla fine dell’anno”.