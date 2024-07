Tufello, degrado e abbandono nelle case popolari

Le case popolari del Tufello “fatiscenti e degradate”. A dirlo è il capogruppo di Avs in consiglio regionale, Claudio Marotta, che ha effettuato un sopralluogo nei lotti delle case popolari del quartiere, gestite da Ater Roma. Ad accompagnarlo il consigliere del municipio III, Simone Filomena.

Marotta: “Modo non degno di gestire le case popolari a Roma”

Il quadro che emerso dal sopralluogo è preoccupante: “Abbiamo visionato – spiega Marotta - la condizione di degrado in cui versano non solo gli spazi comuni, i giardini dei condomini delle case popolari, ma anche lo stato di fatiscenza delle cantine, delle soffitte e dei terrazzi che non vengono manutenuti e questo rischia di provocare danni strutturali ai palazzi”. E, in alcuni casi, i problemi non sono legati solo a degrado e fatiscenza, ma anche alla sicurezza: “Abbiamo perfino trovato – continua il consigliere - interi vani scala divelti in attesa che vengano installati gli ascensori provocando anche un contesto di pericolo anche solo per l’attraversamento delle scale. Una situazione durissima – ha proseguito - a cui spesso gli inquilini fanno fronte autogestendo gli interventi, un modo non degno di gestire le case popolari nella nostra città”.

Da qui la scelta di presentare un’interrogazione in consiglio regionale “per fare luce su quali interventi l’azienda intenda mettere in campo per risolvere le questioni più urgenti con tempi certi” sottolinea Marotta.