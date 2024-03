Due milioni e mezzo di euro per il nuovo look del liceo Aristofane

Procedono spediti i lavori di rimessa a nuovo e messa in sicurezza degli istituti superiori della Capitale e di tutta l'area metropolitana. Nei giorni scorsi il delegato all'edilizia scolastica dell'ex provincia, Daniele Parrucci, ha visitato i due plessi del liceo classico e linguistico "Aristofane", nel cuore del Tufello, dove con 2 milioni e mezzo di euro di fondi Pnrr sono stati quasi portati a termine rilevanti lavori di riqualificazione e messa a norma.

In particolare, grazie allo stanziamento dedicato da parte del Pnrr, la Città Metropolitana ha potuto sostituire gli infissi e rifare tutte le coperture della sede centrale in via Monte Resegone, mentre nella succursale di via Isole Curzolane è stato ristrutturato il secondo piano, rendendolo agibile dopo dieci anni e successivamente gli operai interverranno sulle coperture, risolvendo le annose infiltrazioni.

"Quasi tutti i cantieri avviati in tempi record dall'ente metropolitano, stanno terminando i lavori - commenta Parrucci, accompagnato dal presidente di Montesacro Paolo Emilio Marchionne e dalla vice e assessora alla scuola Paola Ilari - per restituire alle nostre scuole superiori, dignità e funzionalità. Ribadiamo con forza ancora una volta l'appello che assieme al sindaco Roberto Gualtieri abbiamo rivolto al governo: ulteriori fondi del Pnrr alla Città metropolitana, garantirebbero di completare interventi necessari per la sicurezza e nuovi spazi per le scuole superiori".