Sotto i palazzoni della periferia una maxi discarica 

Tra il Tufello e Vigne Nuove per combattere “zozzoni” e incivili che, nella totale mancanza di rispetto della tutela ambientale e del decoro, per lungo tempo hanno sversato rifiuti ingombranti e materiali vari nel piazzale della periferia del municipio III.

Via la discarica tra Vigne Nuove e Tufello

E’ servito un massiccio intervento di Ama, con tanto di mezzi muniti di ragno, per rimuovere la maxi discarica sorta sotto i palazzi di piazzale Ennio Flaiano e via Filoteo Alberini. Spiazzo che in questi mesi, “si era riempito di immondizia, pattume e materiale di scarto”, sottolinea il consigliere capitolino del Pd, Riccardo Corbucci. Cumuli di rifiuti che finalmente sono stati rimossi. “Voglio ringraziare l’assessorato all’ambiente guidato da Sabrina Alfonsi ed Ama per aver risposto alle sollecitazioni che ci sono arrivate dai residenti”. Un intervento simile a quello avvenuto solo poche settimane fa al Nuovo Salario.

La discarica “perenne” nella Riserva della Marcigliana

Non l’ultimo su un territorio dove le discariche abusive sono numerose, da quelle ai lati del viadotto dei Presidenti alla “perenne” su via della Cesarina, nel cuore della Marcigliana. Sarà li il prossimo “grosso intervento di bonifica” annunciato dal Municipio III. Chissà se questa volta, dopo anni di denunce e segnalazioni, deterrenti mai messi in atto, sarà la volta buona per eliminare definitivamente lo sversamento selvaggio e illecito nel bel mezzo della Riserva Naturale.

Il Municipio III aderisce a Tutta mia la città

“Nel frattempo appuntamento a sabato 2 aprile per le tante iniziative green sparse sul territorio per l’evento cittadino” - ha detto il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. Il riferimento è all’iniziativa "Roma cura Roma - Tutta mia la città", organizzata da Roma Capitale in collaborazione con Ama, Wwf Legambiente Lazio, Fai delegazione Roma, Retake Roma, Csv Lazio - Good Deeds Day. Un evento a cui hanno già aderito oltre 80 tra associazioni, comitati e gruppi di volontari.