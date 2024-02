A Talenti la tappa romana dello Streetball Stage Tour

Il centro commerciale che ha cambiato veste presentandosi come la piazza del quartiere apre le porte allo sport. Il Talenti Village ospiterà la tappa romana dello Streetball Stage Tour, il torneo di basket 3x3. L’appuntamento è per il 2 marzo.

Il centro commerciale apre allo sport

“Ringraziamo la società Svicom, proprietaria del centro commerciale, per aver saputo cogliere l’opportunità di ospitare un avvenimento sportivo così importante per il nostro territorio” dichiarano Filippo Maria Laguzzi e Giancarlo Cesarei, rispettivamente presidente del consiglio del III municipio e vicepresidente della commissione patrimonio. "Riteniamo importante riuscire a promuovere la cultura sportiva anche in luoghi non abituati a ricevere questo tipo di offerta culturale. E’ sfidante riuscire a coniugare i riti ed i ritmi di una comunità sportiva in forte ascesa, come quella del basket 3x3, con le esigenze della clientela di un centro commerciale che ha una vocazione territoriale molto marcata”.

Lo Streetball Stage Tour

Nel corso della giornata prevista anche la presenza e la partecipazione degli influencer di zona Stefano Previtera e Valeria Simonetti, mentre a Slargo e Yohko Tribe è affidata la conduzione e animazione del party che accompagnerà l’evento. Il programma prevede diverse attività interconnesse tra loro, alcune delle quali potranno essere praticate nell’arco dell’intera giornata. Eventi principe ovviamente il torneo di basket 3x3 con la partecipazione di 12 squadre provenienti da tutto il territorio nazionale.